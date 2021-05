Kocası tarafından kaçırıldığı iddia edilen kadını jandarma kurtardı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kocası tarafından kaçırıldığı iddia edilen kadın ile çocuklarını jandarma kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belçınar Mahallesinde S.T. isimli kadının eşi A.T. tarafından kaçırıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Çamalan Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonrası, eşini zorla kaçırdığı iddia edilen A.T. Adana’ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Aracıyla birlikte eşini kaçırmaya çalıştığı iddia edilen zanlının 3 çocuğunun da yakalanan araç içinde olduğu tespit edildi.

S.T. ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken koca A.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

