Gezende eriğinin kalitesi bir kez daha tescillendi Mersin'de adına festivaller düzenlenen Gezende eriği, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yerini aldı

Mersin'de adına festivaller düzenlenen Gezende eriği, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yerini aldı.

Mersin'in Gülnar ilçesi Gezen Mahallesi'nde yetişen Gezende eriğinde üreticiler hasat heyecanı yaşarken, lezzetiyle ün yapan Gezende eriğinin kalitesi bir kez daha tescillendi. Gezende eriği, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği ile mahalle muhtarlığının girişimleri ve çabalarıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer aldı.

Mersin eski İl Tarım Müdürü ve ziraat yüksek mühendisi Hasan Hüseyin Oluğ, 2008 yılında ilki yapılan Gezende Erik Festivali'nin geleneksel hale getirilerek 8 Haziran 2019 tarihinde 12.'sinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Gezende eriğinin markalaşma yolunda önemli bir adımı daha geride bıraktığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Oluğ, "Bu gurur köyüne vefa borcunu ödemek isteyenlerle birlikte yetiştiriciliğinin her aşamasında emek harcayan, alın teri döken Gezende eriği yetiştiricilerinin gururudur. Bu gurur 'orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür' diyerek katkıda bulunanların gururudur. Bu gurur erik üreticisi olmasada erik işçiliği yaparak rızkının peşinde koşan yürekli insanların gururudur. Bu gurur erik ticareti yaparak üreticilerimize katkıda bulunanların gururudur" dedi.

Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın ise Gezende eriğinin Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 'Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yer almasının kendilerini gururlandırdığı ve mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Aydın, "Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Gezende eriğinin kalitesi bir kez daha tescillenmiş oldu" diye konuştu.

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