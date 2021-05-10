Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belçınar Mahallesinde meydana gelen kazada, Ahmet Teke idaresindeki plakası açıklanmayan kamyon, Çamlıyayla istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden yuvarlandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücü Ahmet Teke'yi Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.