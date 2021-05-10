Şarampole düşen kamyonun şoförü öldü

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonun şoförü Ahmet Teke (39) hayatını kaybetti.
Kaza, Tarsus Çamlıyayla kara yolunda meydana geldi. Ahmet Teke yönetimindeki kamyon, Belçınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Teke müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Teke'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN
2021-05-10 16:10:46
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