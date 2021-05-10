Elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde serada çalışan Afganistan uyruklu işçi Said Pervuz (22) elekrtik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Kızılaliler Alataş Mahallesi'nde meydana geldi. Sera işçisi Said Pervuz, çalışıken elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pervuz, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Pervuz, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2021-05-10 16:22:51
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