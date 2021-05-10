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Misli.com 3. Ligi playoff 1. tur 2. maçında İçel İdmanyurdu, evinde 90. dakikada yediği golle Isparta 32 Spor ile 22 berabere kaldı. Bu skorla Isparta 32 Spor, ikinci tura yükseldi.





Stat: Mersin

Hakemler: Burak Pakkan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Özcan Sultanoğlu xx

İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel xx, Alper Hamdi Bayraktar x, Burak Bilgin xx, Gökcan Gelmen xx, Hakkı Tosun (Fatih Şerifoğlu dk. 61 x), Ömer Önder x, Uğur Ayhan xx (Furkan Güneş dk. 81 xx), Özer Ozan Pekdemir xx, Tunahan Ergül xx, Furkan Güneş xxx (Emre Pınar dk. 75 x), Aslan Gök x

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız x, Batuhan Demirel x (Kerem Pala dk. 42 xxx), Semih Üstün (Mustafa Acar dk. 68 x), Emir Kaan Gültekin xxx, Serdar Ümit Deniz (Kaan Dorak dk. 78 x), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır xx, Mustafa Diler xx, Bekir Karadeniz xx, Arif Birşen xx

Goller: Furkan Güneş (dk. 12) Emrullah Yıldırım (dk. 82) (İçel İdmanyurdu), Emir Kaan Gültekin (dk. 72), Kerem Pala (dk. 90) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Furkan Güneş, Burak Bilgin, Sertaç Güzel, Emrullah Yıldırım (İçel İdmanyurdu), Semih Üstün, Nurettin Çakır, Mustafa Acar, Kadir Turhan (Isparta 32 Spor)

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