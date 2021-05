Şehit mezarları güllerle donatıldı Erdemli Belediyesi şehitlerin bulunduğu mezarlıkları şehit aileleriyle birlikte gül bahçesine çevirdi

Erdemli Belediyesi şehit aileleriyle birlikte şehitlerin kabirlerinin bulunduğu mezarlıkları gül bahçesine çevirdi. Kapanma sürecinde şehit ailelerini yalnız bırakmayan Erdemli Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi şehit aileleriyle birlikte şehit mezarlarını çiçeklerle yeniledi, bakımlarını yaptı.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye serasında yetiştirdikleri çiçekleri alan ekipler şehit ailelerinin yolunu tuttu. Erdemli’de ki bütün şehit mezarlının önce temizlik işlemlerini yapan ekipler ardından getirdikleri çiçekleri bir bir dikti.

Şehit kabirleri başında Kuranı kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Şehit ailelerini asla yalnız bırakmayacaklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu ülkenin her bir metre karesi şehit kanları ile sulanmış kutsal vatan toprakları. Malumunuz 17 günlük bir kapanma sürecindeyiz. Kapanma sürecinde eşin dostun bir birine gitmesi mümkün değil ama biz özellikle bayramdan önce şehitlerimizin yakınlarınız ziyaret edelim istedik. Onların yalnız olmadıklarını, bizlerinde şehit analarımızın birer evlatları olduğumuzu belirtmek adına onlarla hemhal olmanın gayreti içerisindeyiz. Tabi bölgemizde ki belediyelerimize çağrımız şudur, şehitlerimizin mezarlarına hak ettiği ihtimamı göstermeleridir.

Bu ülke için can vermek kolay değil. Bu ülke için kan vermek kolay değil. Bizim daha da özgür ve müreffeh yaşamamız için onlar canlarını feda ettiler. Biz bu fedakârlığın bilincindeyiz ve şehitlerimizi her zaman saygıyla, minnetle hürmetle yad ediyoruz ”diye konuştu.

Şehit aileleri ise ziyaretlerden ve çalışmalardan mutlu olduklarını dile getirdi.

Gençlere nasihatte bulunan bir şehit annesi “Gençler kendine çeki düzen versin. Kötü yollara gitmesinler. Hayat çok kısa" derken, bir başka şehit annesi ise, “Vatan sevgisini çocuklara küçükten aşıladın mı, vatan sevgisini, Allah sevgisini, doğru yolu gösterdin mi çocuklar hiç kötü yola gitmez” diye konuştu.

