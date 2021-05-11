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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’in iyilik melekleri

İHA

Mersin’in iyilik melekleri

Mersin'de sosyal medya üzerinden kurdukları Mersin Sosyal Yardımlaşma Gönüllüleri, Gülnar’a Gönül Verenler Topluluğu ve Sokak Hayvanlarımızı Koruma ve Besleme Etkinliği sayfalarıyla bir araya gelen hayırseverler, yaptıkları hizmetlerle gönülleri fethediyor.
Çoğunluğu sağlık çalışanlarının oluşturduğu, hiçbir kurumdan destek almadan ve tamamen kendi imkanlarıyla sokak hayvanları başta olmak üzere ihtiyaç sahibi her kesimin yardımına koşan ‘iyilik melekleri’nin amacı dil, din, ırk ayırt etmeden Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak.
2003 yılında kurdukları topluluklarla yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan ve kuruculuğunu Aslı Kuzu Aktoprak’ın yaptığı sosyal yardımlaşma grupları, her kesimin ihtiyacına koşarak gönüllere dokunuyor.
“İyilik, insanlık sanatıdır aslında"
Yaptıkları sosyal farkındalık projelerini tamamen gönüllülerden oluşturan ve kendilerini iyiliğe adadıklarını belirten Aktoprak, “Oluşturduğumuz topluluk gruplarımızda, iyilik yapma ve yaşamın derin anlamı sloganıyla yola çıktık. Gönüllülerden oluşan gruplarımız kendini iyiliğe adamış iyilik meleklerinden oluşmaktadır. Tek gayemiz dil, din, ırk ayırt etmeden kimin ne derdi varsa kendi imkanlarımız çerçevesinde hiçbir kuruluştan destek almadan ihtiyaç sahiplerinin kalbine dokunmak. Gücümüz yettiğince insanlara yardım etmek, sokakta yaşayan can dostlarımıza ve doğaya sahip çıkmaktır. 'İyilik, insanlık sanatıdır aslında' sloganıyla hareket ediyoruz” dedi.
“Bu iş gönül işidir"
Yaptıkları işin hiçbir beklentileri olmadan tamamen gönül işi olduğunun altını çizen Aktoprak, “Maddi manevi bir beklentimiz olmadan, ekimizle birlikte gece gündüz insanlığa, doğaya ve sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz. Karşılığında bir şey beklemiyoruz. Ekibimizde herkesin sorumlu olduğu bir işi var. Mesai saatleri dışında tamamen gönüllülerden oluşan ekibimiz, yeri geliyor günlerce uykusundan fedakarlık ediyor, yeri geliyor kendi bütçesinden kısıp belirlediğimiz kişilere daha fazla yardım etmenin tatlı telaşını yaşıyor. Sevdiğiniz insanlara, ailenize zaman ayıramadığınız zamanlar oluyor. Fakat yaptığımız iş gönül işi olduğu için ve insanların yüzünde tebessüm oluştuğunu görünce geriye ne yorgunluk, ne stres kalıyor. İnsanların ihtiyaçları karşılandığı zaman veya sokakta yaşayan can dostlarımızla ilgilendiğimiz zaman içimiz huzurla doluyor. Yatağa girdiğimiz zaman huzurla uyuyabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
"İyi niyetimizden faydalanmak isteyen art niyetli kişiler de olabiliyor"
Hayata geçirecekleri projelerin taslak veya uygulama aşamasında zorluklarla da karşılaştıklarını anlatan Aktoprak, “Yaptığımız veya yapacağımız çoğu projemizde maalesef art niyetli kişilerle karşılaşabiliyoruz. İyi niyetimizi suistimal etmek isteyen, projemiz üzerinden reklamını yapmaya çalışan veya hak yemeye çalışanları Allah’a havale ederek yılmadan, yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte dernek çatısı altında daha çok kişiye yardımcı olmak gibi hayallerimiz var” diye konuştu.
“Gülnar'ın tüm köylerine gitmeye çalışıyoruz"
“Köylerimizdeki öksüz çocuklarımızı, yaşlı ve kimsesiz insanları tespit edip ihtiyaçlarını gidermeye de çalışıyoruz” diyen Aktoprak, şöyle devam etti; "İlçemizde her yıl engelli kardeşlerimizle bir araya gelip toplu doğum günü ve çocuk şenlikleri yapıyorduk. Yine maalesef pandemi sürecinden dolayı bu projemize de ara vermek durumunda kaldık. Fakat ilçemizde tespit ettiğimiz yaşlı ve kimsesizlerin evlerine giderek onların derdini dinliyor, hasret kaldıkları sevgiyi vermeye çalışıp, ev işlerine yardımcı oluyoruz. Onların yanında gidip küçük sürprizler yaparak yüzlerinde tebessüm oluşturmaya, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Yine köylerimizde ekolojik dengeye destek olmak için fidanlar dikerek doğaya katkı sağlıyoruz.”
“Çok güzel dönüşler alıyoruz"
Hayata geçirdikleri projeleri gizlilik ilkesine uyarak sosyal medya gruplarında paylaştıklarını ve takipçiler tarafından olumlu yönde dönüş aldıklarını belirten Aslı Kuzu Aktoprak, “Çalışmalarımızı gören takipçilerimiz, bizleri tebrik ediyor ve her türlü kendileri de yardımcı olmak istediklerini belirtiyor. Bu durum bizlerin çok hoşuna gidiyor. Yüzlerdeki mutluluk, gözlerdeki neşe dolu bakış bizim en büyük mükafatımız oluyor. Kimisi kıyafetlerini veriyor, kimisi ev eşyalarını veriyor. Aldıklarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kimisi ise aracıyla nakliye konusunda destek olmak istediğini belirtiyor. Topladığımız ev eşyalarını özellikle evi yananlara vererek ya da şiddet gören kadınlarımıza ev kurarak destek olmaya çalışıyoruz. Bizlerden destek isteyen başka topluluklara veya başka derneklere de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü amacımız sayfanın ismini ön plana çıkartmak değil, tek yürek olmak ve iyilik yapmaktır” şeklinde konuştu.
“Kesinlikle bağış kabul etmiyoruz"
Bazı takipçilerinin kendilerine bağış yapmak istediklerini ve hesap numarası istediğini de belirten Aktoprak, “Bağış olayına karşıyız. Kesinlikle bağış kabul etmiyoruz. Bu teklifle gelen takipçilerimize liste gönderip erzak almasını talep ediyoruz. Ve aldıkları erzakları da beraber götürüp teslim etmek şartıyla talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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