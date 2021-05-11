Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersinde jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, hayvanların beslenebilmesi için Silifke ilçesinde ormanlık alanlar ile ilçedeki farklı noktalara mama, yem ve su koydu. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.

Jandarmanın tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.