Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Mehmet Şimşek ve Necati Şimşek, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda çek, senet, tapu fotokopileri ve alacaklıların listesi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-11 14:26:18



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