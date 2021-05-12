Kapalı kapılar ardından dua Ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar boş kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret gerçekleştiremedi.

Tüm dünyada görülen korona virüs salgını nedeniyle 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararı dolayısıyla Tarsus’ta vatandaşlara, market ve pazar alışverişi dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerinin bulunduğu mezarlıkları ziyaret edemedi. Pandemiden vatandaşların akın ettiği mezarlıklar, bu yıl boş kaldı. Vatandaşların yokluğunu aratmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, kendi yakınları vefat etmiş gibi tek tek mezarlarla ilgilendiler.

Mezarlık Amiri Yusuf Nevruz, vatandaşların yapamadığı ziyareti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla tek tek mezarlıkları ziyaret ettiklerini, bakım ve temizliğini yaptıklarını, ayrıca gün boyunca Kuranı Kerim okuttuklarını söyledi.

Mezarlığa gelen Erdal Ömerli adlı vatandaş içeri alınmayınca kilitli kapı arkasında duasını yaptı. Ömerli, “Kabir ziyaretine, pandeminden dolayı giremedik. Sağolsun Büyükşehir ekipleri mükemmel bir şekilde ilgilendiklerini gördük. Temizliği olsun, sulaması olsun. Allah kabul etsin” dedi.

Başka bir vatandaş ise kapıdan duasını yaptığını söyledi.

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