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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerine bayram öncesi gıda kolisi

İHA

Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerine bayram öncesi gıda kolisi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de tarımsal üretimin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerine destek vermeye devam ediyor. Tarsus ilçesi Kargılı Mahallesinde yaşayan Suriyeli mevsimlik tarım işçilerini Ramazan Bayramı öncesi ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi personeli, gıda kolisi desteğinde bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının yaşam koşullarının düzeltilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülürken, Ramazan Bayramı öncesi de destek verildi.
Tarsus’un Kargılı Mahallesinde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi personeli, gıda kolisi desteğinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını da ileten ekipler, tarım işçilerinin bayramlarını da kutladı. Sosyal Hizmetler Dairesinin öncülüğünde ilerleyen günlerde tarım işçilerine gıda kolisi desteği devam edecek.

“Mevsimlik tarım işçilerinin, tarımsal üretimin devamlılığı adına ciddi emekleri var”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uyum Masasında görev yapan Çağan Coşkuner, gıda kolisi yardımı ile ilgili bilgi vererek, “Mevsimlik tarım işçileri yıl boyunca tarımsal üretimin devamlılığı adına ciddi emekleri olan gruplar. Onların yaşam koşullarını daha iyi hale getirebilmek adına geçtiğimiz aylarda da kışlık ekipman ve hijyen seti yardımı gibi çeşitli desteklerimiz olmuştu. Bugün de bayramdan önce Ramazan kolilerimizi ihtiyaç sahibi mevsimlik tarım işçilerine ulaştırdık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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