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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgının Türkiye'de de etkisini gösterdiği 2020 Mart ayından bu yana geçen 14 ayda toplam 1 milyon kişiye günlük sıcak yemek ulaştırdı. Dağıtım ekipleri, 1 milyonuncu yemeği öğle saatlerinde 73 yaşındaki Menşuriye Eşiyok ile 87 yaşındaki Hüsamettin Eşiyok çiftinin evine ulaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemide 1 milyon paket yemek dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgının Türkiye’de de etkisini gösterdiği 2020 Mart ayından bu yana geçen 14 ayda toplam 1 milyon kişiye günlük sıcak yemek ulaştırdı. Dağıtım ekipleri, 1 milyonuncu yemeği öğle saatlerinde 73 yaşındaki Menşuriye Eşiyok ile 87 yaşındaki Hüsamettin Eşiyok çiftinin evine ulaştırdı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, 2020 Mart ayında yemek üretim kapasitesini artırarak ihtiyaç sahibi yüz binlerce vatandaşa ücretsiz yemek ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl mart ayında günlük bin 500 seviyelerindeki yemek üretim kapasitesini ilerleyen aylarda günlük 9 bin seviyelerine yükseltti. Bu süreçte sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve özel ihtiyaç sahibi vatandaşlara talep doğrultusunda her öğlen yemek ulaştıran belediye, Mahalle Mutfakları da kurdu. Sayısı 21 noktaya ulaşan Mahalle Mutfaklarında kentin dezavantajlı mahallelerindeki vatandaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da günlük 10 bin seviyelerindeki yemek üretim kapasitesiyle iftar saatlerinde kavurma ve pilavdan oluşan menüleri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırdı.

14 ayda 1 milyon yemeğe ulaşıldı
Aşhanede pişen yemekler, 2020 Ekim ayında 500 bin vatandaşın karnını doyurmuştu. Büyükşehir Belediyesinin günlük sıcak yemek hizmeti 14 aylık sürecin sonunda bu ay itibariyle 1 milyona ulaştı. Ekipler, içerisinde kavurma ve pilavın bulunduğu 1 milyonuncu yemeği merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde yaşayan Eşiyok çiftine ulaştırdı.

“Arkadaşlarımız, durmadan yemek üretip onların dağıtımını sağlıyor”
Aşhane Sorumlusu Şeyda Esin Ekmen, pandeminin başlamasıyla birlikte yemek üretimini kademeli artırdıklarını belirterek, “Günlük dağıtım yaptığımız kayıtlı vatandaşlarımızın dışında sokağa çıkmayan vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetle Mahalle Mutfaklarımız ve Ramazan yemekleriyle birlikte bugün 1 milyonuncu kişiye ulaşıyoruz. Bu mutluluk tarif edilemez, çünkü elimizde gün geçtikçe çok daha fazla insana ulaşmanın verdiği bir haz var. Arkadaşlarımız, durmadan yemek üretip onların dağıtımını sağlıyor” dedi.

“Allah belediyemize zarar zeval vermesin”
73 yaşındaki Menşuriye Eşiyok da salgın sürecinde daha da yalnızlaştıklarını ancak Büyükşehir Belediyesinin her öğlen evlerine kadar ulaştırdığı sıcak yemekle yalnızlık hislerinin giderildiğini belirterek, “Allah belediyemize zarar zeval vermesin. Onun yardımıyla ayakta durmaya uğraşıyoruz. İmkan mı var dışarıdan yemek almamıza? İki avuç mercimek çorbası pişiriyoruz, oturup yiyoruz” diye konuştu.
Başkan Vahap Seçer’e de seslenen Eşiyok, “Bizim gibi düşkünleri düşünüyor ya Allah bin kere razı olsun. O olmazsa herhalde biz yaşamazdık, çünkü gelenimiz yok, gidenimiz yok. Bu hastalık yüzünden kimse kimseye gidemiyor. Biz razıyız, Allah da ondan razı olsun. Ona mesajım, ihtiyarlarımıza iyi baksın. Biz ondan memnunuz, Allah da ondan memnun olsun” ifadelerini kullandı.

“Yemeklerden çok memnunuz”
87 yaşındaki Hüsamettin Eşiyok ise 1 milyonuncu yemeği ellerinde tutarken, yaşadığı mutluluğu, “Yemeklerden çok memnunuz. Allah eksiğini göstermesin. Başta başkanımıza teşekkürler ederim, bayramını kutlarım. Yemeğimiz geliyor, tatlımız geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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