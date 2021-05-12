Toroslar'da zabıta ekipleri bayram denetimi yaptı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi tam kapanmada muaf tutulan fırın, pastane, market, bakkal, büfe, manav ve lokanta gibi işletmeler denetlendi.

Toroslar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde vatandaşların sağlığı ve huzuru için tüm birimleriyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tam kapanmada muaf tutulan fırın, pastane, market, bakkal, büfe, manav ve lokanta gibi işletmeleri denetledi.

İşletmelerde Covid19 tedbirlerini titizlikle gözden geçiren ekipler, emniyet ekiplerinin de katıldığı denetimlerde hijyen, gramaj, ürün etiketi, ruhsat ile çalışanların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin ardından işletme sahiplerine hijyen seti hediye ederken, ilçe esnafı da Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a her türlü katkı ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini pandemi kurallarına uygun bir şekilde sürdürmelerine önem verdiklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla denetimlerin periyodik olarak devam ettiğini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını kutlayan Yılmaz, "İlçe esnafımızın ve vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara riayet ettiğini görmek memnuniyet verici. Duyarlılıklarından dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi.

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