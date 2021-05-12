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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasağı delip kumar oynadılar, 24 bin lira ceza yediler

İHA

Yasağı delip kumar oynadılar, 24 bin lira ceza yediler

Mersin'de tam kapanmada yasakları ihlal edip dışarıya çıkarak kumar oynadıkları ve oynattıkları belirlenen 11 kişiye toplam 24 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tömük Mahallesi'nde bulunan bir sitede para karşılığı kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsı suçüstü yakaladı. Binada yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 156 deste iskambil kağıdı, kumarda kullanılan 2 bin 790 TL nakit para ele geçirildi. Kumar oynayan şüpheliler hakkında kumar oynamaktan 14 bin 696 TL, Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 460 TL olmak üzere toplam 24 bin 156 TL idari para cezası uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kumar oynattığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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