Mezarlıklar arife günü boş kaldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını ve tam kapanma nedeniyle halkın ziyaret edemediği mezarlarda bakım çalışması yapıp, hoparlörden Kur'an-ı Kerim okuttu.
Pandemiden öncesinde Arife günleri halkın akın ettiği mezarlıklar, bu yıl boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezarlıklar Amirliği ekipleri, tek tek mezarlarla ilgilendi. Ekipleri, mezarlıkta hoparlörlerden Kur'an-ı Kerim okutup, mezarları temizleyip suladı. 52 bin mezarın bulunduğu Tarsus Mezarlığı'nda bulunan imamlar ise Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlık Amiri Yusuf Nevruz, tek tek mezarlıkları ziyaret ettiklerini, bakım ve temizliğini yaptıklarını, ayrıca gün boyunca Kur'an-ı Kerim okuttuklarını söyledi. Bazı vatandaşlar mezarlığa gelip, kapıdan dua ettikten sonra ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-05-12 13:48:18
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