Vali Su: “Bu bayramı evlerimizde geçirmemiz büyük önem taşıyor”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs salgınının etkisini halen sürdürdüğünü, bu nedenle alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramının evlerde geçirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Mersinlilerin bayramını kutladı.

Vali Su, yaptığı açıklamada, sevgi ve saygının, dostluk ve kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Korona virüs salgınına dikkat çeken Su, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgınının milletçe en kısa sürede üstesinden gelmeye yönelik alınan tedbirlerin hepimizin sağlığı için olduğu bilinciyle bu bayramı evlerimizde geçirmemiz büyük önem taşımaktadır. Ancak evlerimizde kalarak karşılayacağımız bu bayramda başta aile büyüklerimiz, akraba, dost ve komşularımız ile hepimizin de birer ailesi olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle iletişim araçları vasıtasıyla en sıcak ve samimi duygularımızı paylaşmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar pandemi nedeniyle alınan tedbirlere büyük bir sabır ve titizlikle uymaya devam eden Mersinli hemşerilerime şükranlarımı sunuyor, kıymetli Mersinlilerin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.