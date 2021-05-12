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Konkordato sürecindeki hastanenin tenzilatsız vade konkordatosuna geçiş talebi reddedildi

İHA

Konkordato sürecindeki hastanenin tenzilatsız vade konkordatosuna geçiş talebi reddedildi

Bir süredir konkordato sürecinde olan Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nin tenzilatsız vade konkordatosuna geçişini sunan proje, mahkeme tarafından reddedildi.
Konuya ilişkin Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Mal varlığı terki yapılarak konkordato sürecinde olan hastanemiz, mevcut kayıtlı borç miktarının 1/3'ünü ödeyerek, tüm rehinli alacaklarının borcunu üstlenen firma ile hastaneye ortak olma konusunda anlaşmıştır. Yeni bir yapılanma ile alacaklarından feragat etmesine rağmen böyle bir finansal gücün hastanemize katacağı katma değerle, diğer alacaklarının ödenmesi konusunda mutabakata varmıştık. Bu yeni ortaklıkla ödeme sisteminin daha güçlü yapılacağı planlanırken, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesine tenzilatsız vade konkordatosuna geçiş için proje sunulmuş, projemiz güçlü ortaklık yapısı, alacak feragat taahhütnamesine rağmen mahkeme tarafından 'kötü niyetli' olarak değerlendirilmiştir" denildi.
Ramazan Bayramı öncesi böyle bir kararın alınmasının üzücü olduğu kaydedilen açıklamada, "Konkordato projeleri özünde alacaklı ile borçlunun anlaşması için imkan tanıyan projelerdir. Hiçbir bilirkişiye geçici süreler verilip, detaylı incelemeye sokulmadan verilen bu karar, hastanemizde çalışan 386 personelin Ramazan Bayramı'na girerken işsiz kalmasına sebep olmuştur. Hastanemiz bünyesinde yatan 40 yoğun bakım hastası, 35 ameliyat olan hastamız da bu karardan dolayı mağduriyet yaşayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Verilen bu kararın ardından pazartesi itibarıyla hasta alımı ve planlanmış bütün ameliyatların iptal edildiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Kurumların yaşaması için planlanmış bir kanun, kurumların bayram arefesinde kapatılmasına sebep olmuştur. Hemşireler gününde hastanemizde çalışan 187 hemşire sağlık çalışanı arefe gününde işsiz kalmıştır. Alacaklıların alacaklarına ulaşması da daha zorlu süreçlere bırakılmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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