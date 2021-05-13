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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu bayramda da yaşlılar unutulmadı

İHA

Bu bayramda da yaşlılar unutulmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandeminin gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı’nda yaşlı vatandaşları unutmadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı yaşlı destek birimi ekipleri bayramın ilk heyecanını bakım ve sağlık hizmeti götürdükleri yaş almış vatandaşlarla yaşadı. Rutin sağlık kontrollerini yapmak için kapıları çalan ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlanan hediyeleri de yaşlı vatandaşlara dağıttı. 292 vatandaşın tek tek bayramını kutlayan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını da ileterek hayır dualarını aldı. Yaşlı destek birimi ekibini sımsıcak yüzüyle karşılayan Cemal Bayandır, “Ben ömrümde 4 veya 5 başkan gördüm Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde. Ama ben Vahap Bey’i tanımam, hizmetleri için memnunum. Babam yok, anam yok; bize baba, ana oldu. Yemeğimi getiriyor, evimi temizlettiriyor. Allah O’ndan razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Beni telefonla arayıp hatırımı soranlardan da Allah razı olsun. Ben memnunum. Allah O’nun da kapısını çalan çok etsin” dedi.

“Sağlığımız için de evimin temizliğine de geliyorlar”
Kendisine sunulan hizmetlerden çok memnun olduğunu söyleyen Ayla Dip ise “Allah razı olsun. İhtiyacımız olduğunda yanımızda olmamazlık yapılmadı. Yemek de geliyor. Sağlığımız için de geliyorlar. Evimin temizliğine de geliyorlar. Her şeye geliyorlar. Biz memnunuz. Bayramı mübarek olsun tüm dünyanın” diye konuştu.
Sık sık telefonla aranarak ihtiyaçları giderilen özel gereksinimli birey Veli Günaydın da yaşlı destek birimi ekiplerini güler yüzü ile karşıladı. Günaydın, “Allah razı olsun herkesten, Başkanımızdan. Gelip soruyorlar, telefon ediyorlar. Herkesin Bayramını kutluyorum. Selam, saygılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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