Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın, 8 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 80 dönümlük alan yandı Jandarma ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Göksu Deltası'nda çıkan yangın, 8 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 80 dönümlük alan yandı. Jandarma 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çok sayıda kuş ve bitki türü barındıran Göksu Deltası'nda dün akşam 20.00 sıralarında içerisinde yangın çıktı. Hazine adına kayıtlı Yangına, Silifke Çevre Şube Müdürlüğü, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti. Yaklaşık 8 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 80 dönümlük arazi yandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipler, yangını çıkarttığı öne sürülen şahsı belirleyerek, gözaltına aldı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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