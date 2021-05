Tarsus'ta 447 yetim sevindirildi

Mersin'in Tarsus İlçesinde “Bir Yetime Bayram Sevinci Ol” kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkı ve destekleriyle, 447 yetim ve öksüz çocuğa bayram sevinci yaşattı.

Tarsus Müftülüğü, TDV Tarsus Şubesi ve Tarsus Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli olarak yürüttüğü “Bir Yetime Bayram Sevinci Ol” kampanyası çerçevesinde ilçe genelinde tespit edilen 0615 yaş arası 447 yetim çocuğa kıyafet, harçlık ve kitap ulaştırarak bayrama mutlu girmelerine vesile oldu.

Tarsus Müftüsü Ali Can, "Yetimler milletimizin bize emanetidir. Onlarla ilgilenmek, onları sevindirmek ve sevinçlerine ortak olmak bizim için en büyük sevinçtir. Bayram öncesinde böyle güzel bir iyiliğe vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırseverlerimiz çok ilgi gösterdiler. Din görevlilerimiz çok içten çalıştılar. Bu iyilik hareketinde bize destek veren bütün hayırseverlerimize ve din görevlilerimize en içten duygularla teşekkür ediyorum.

Yetimin başını okşamak, onları kendi evlatlarımızın bayram sevincine ortak etmek peygamber sünnetidir" dedi.



"Yetim bir peygamberin ümmetiyiz" diyen Can, "Peygamberimize vefa gereği ve milletimizin emaneti olan yetimlere her daim sahip çıkmalı ve onları sevindirmenin sevincini yaşamalıyız. Nitekim ayeti kerimede, cennet nimetlerine gark olan iyilerin sıfatları; 'Onlar, seve seve yiyeceği; yoksula, yetime ve esire yedirirler.’ denilerek açıklanmış ve yetime yardım edenler cennetle müjdelemiştir. Böyle bir müjdeye nail olmak elbette büyük bir sevinçtir” diye konuştu.

Can, “Anne şefkatinden yoksun, baba merhametinden mahzun yetimlerimize belki anne şefkati ve baba sevgisi veremiyoruz ama onların kırık ve buruk tarafına bir merhamet olabiliriz. Onların hayata tutunmalarına destek ve dayanak olabiliriz. Tarsus Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi olarak yetimlerimize şefkat eli uzatacak ve onlara sahip çıkarak yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Tarsus’ta ulaşılmadık hiçbir yetim bırakmayarak, onların umudu ve gülen yüzü olacağız” dedi.

