Mersin'de sahile ölü oluklu balina vurdu (2)

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İŞ MAKİNESİYLE DENİZDEN ÇIKARILDI

Mersin'de sahile vuran 8-10 metre büyüklüğündeki ölü oluklu balina, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle denizden çıkarıldı. Kamyona yüklenecek balina, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi'ne götürülecek.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-13 15:56:42



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