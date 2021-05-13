Arıza yapan aracının yanında beklerken canından oldu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde arıza yapan aracının yanında bekleyen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, PozantıTarsus Kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki 01 AEJ plakalı otomobil, aynı güzergahta arıza yapan ve yardım almak için duran 01 D 6414 plakalı otomobile ve yanında bekleyen Mustafa Gönül (61) isimli sürücüye çarptı. Kazada Mustafa Gönül hayatını kaybetti. Bölge trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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