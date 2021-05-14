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Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlar ve çöp kovalarını yeniliyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, kaldırımlar ve çöp kovalarını yeniliyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Mersin’ için kaldırımları ‘engelsiz’ hale getirmeye devam ederken, yenileme yaptığı bölgelerdeki çöp kovalarını da yenileriyle değiştiriyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ‘Engelsiz Kaldırım’ çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından yıllardır yaşanan çökmeler nedeniyle bozulan ve engelli vatandaşların yürümekte zorlandığı kaldırımlar vatandaşların kullanımına uygun hale getirilerek yeniden düzenleniyor. Rampa ve hissedilebilir karo düzenlemeleri ile vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller ortadan kaldırılıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri de caddelerdeki yenilenen kaldırımlara daha temiz çöp kovaları yerleştiriyor. Ekipler şimdiye kadar Cengiz Topel Caddesi, Kuvayi Milliye Caddesi ve Atatürk Caddesinde yer alan çöp kovalarını yeni askılı çöp kovaları ile değiştirerek vatandaşların kullanımına sundu. Çalışmalar, Mersin merkez ve ilçelerde tüm hızla sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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