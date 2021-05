Trafik kazası sonrası çıkan yaralamalı kavgaya 2 tutuklama

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı M.M.K., ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yapmak üzere ülkesinden yola çıktı. Dün Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan M.M.K., özel aracıyla seyir halindeyken Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkisinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından Iraklı ile diğer otomobilde bulunan M.F.O., M.B.S. ve S.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Irak vatandaşı 3 kişi tarafından darp edildi. Kavgada, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M.M.K, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan M.F.O, M.B.S ve S.O. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadeleri ardından Anamur Adliyesine sevk edilen şahıslardan M.F.O. ve M.B. 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve halkı kin ve nefrete teşvik etmek' suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.