Trafik kazası sonrası çıkan kavgaya 3 gözaltı (4)

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'in Bozyazı ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada Irak uyruklu M.M.K.'yi darbettikleri belirlenen M.F.O. ve M.B.S. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheli S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı MERSİN, (DHA)

2021-05-14 21:49:22



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