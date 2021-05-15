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Mersin'de iki aile arasında tarla kavgası: 5 yaralı

DHA

Mersin'de iki aile arasında tarla kavgası: 5 yaralı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde iki aile arasında tarla satışından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, polisin olay yerinde yaptığı araştırmada kavgada kullanıldığı tahmin edilen 3 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı.
Olay akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Karaca ve Ergezen aileleri arasında tarla satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşanmasının ardından tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi taraflar pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği O.K. (28), G.K. (52), Z.K. (64), E.K. (18) ve H.E. (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ö.T. (29), B.T. (26), E.B. (25), V.Y. (21) ve B.Y. (18) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 av tüfeği, 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Polis, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-05-15 02:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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