'Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi' 19 Mayısta başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde 19 Mayıs’ta alanında uzmanları ve gençleri buluşturan “Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi” gerçekleştirilecek.

Zirvede, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Cebeci, NASA IT Yöneticisi Pınar Moore, Microsoft Türkiye Eğitim/K12 Sektör Yönetici Eyyüphan Keskin, Autodesk Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Eğitim Müdürü Evren Arın, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türker Toker, Nely Robot Kurucusu Faik Berk Güler, Türk Telekom Enerji ve İklim Müdürü Enes Polat, Eğitim Tek. Koordinatörü Lara Özer sunumlarıyla öğrencilerle birlikte olacak. Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi’nde sunum yapmak isteyen öğrenciler veya dinleyici olarak katılmak isteyenler "https://genclikzirvesi.mersin.bel.tr" web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek veya etkinlik hakkında bilgi alabilecek.



Öğrenciler dolu dolu 5 gün geçirecek

5 gün sürecek etkinliğin ilk günü konferans olarak planlandı. İlk gün düzenlenen konferansta uzman oturumları ve gençlerin takımlar halinde atölye çalışmalarına yer verilecek. Türkiye’nin birçok ilinden katılım sağlayacak gençlerden oluşan teknoloji takımları deneyimlerini birbirleriyle paylaşacak. Konferans günü sonunda yıl boyunca ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenleyen Hackath10 ekibi tarafından verilecek problem cümlesi doğrultusunda Endüstri 4.0 temalı bu yıl 8. Hackathon süreci başlayacak ve takımlar probleme yönelik proje geliştirerek online platforma yükleyecekler. Projeler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Berat Yerman, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve ekibi, Mersin Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Serkan Şendağ, Dr. Öğretim Üyesi Ali Gök, Dr. Öğretim Üyesi İlker Yakın, Dr. Öğretim Üyesi Erman Uzun, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminden Remzi Burçin Çetin ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Biriminden Bircan Keleş’ten oluşan jüri ekibinin ön elemesi sonrasında halk oylamasına sunulacak.



İlk 10 takım Uluslararası Robot Turnuvası’na katılacak

Başarı gösteren ilk 10 takım, 2627 Haziran’da Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenecek olan Uluslararası Robot Turnuvası’na 1 hafta süreyle takımıyla ve mentoruyla konaklamalı olarak katılım hakkı kazanacak. 1115 arasındaki takımlar, 1 yıllık dijital öğrenme platformu lisansı elde edecek. 1620 arasındaki takımlar ise Stembox proje kiti ile ödüllendirilecek.

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