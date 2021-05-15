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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı

İHA

Seçer, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir televizyon programının canlı yayın konuğu olarak, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.
Başkan Seçer, 100 üreticiye toplam 10 bin kaz projesi başlattıklarını belirterek, "Tek amacımız evdeki gizli iş gücü olan kadınların o potansiyelini açığa çıkarmak. Kaz projesi de bunlardan bir tanesi. İşin içerisinde emek var, alın teri var, kadın var, üretim var, ekonomiye katkı var. Bunlar güzel şeyler. İnşallah bu projelerin de sayısını çoğaltacağız" dedi.
Pandemi koşullarının herkesi etkilediğini ve zorlu günler yaşandığını belirten Seçer, salgının başladığı günden bugüne kadar merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin eş güdümle çalışmış olması gerektiğini söyleyerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle dezavantajlı nüfusu, bu yaşlıdır ya da kronik rahatsızlığı vardır, evinden çıkamıyordur, hastalığa yakalanmıştır, önemli ekonomikpsikolojik sıkıntılar yaşıyordur, ilk etapta bu vatandaşlarımıza ulaşma çabası içerisindeyiz. Yoğun bir ekonomik sıkıntı yaşıyor vatandaşlarımız. Genelde günlük ihtiyaçlarını idame ettirme sıkıntısı içerisindeler. Artık insanlar her şeyi bırakmış, bunun peşine düşmüş. Bizim MEREK Halk Ekmek Fabrikamız var. Günde 50 bin ekmek üretiyor. Ramazan süresi boyunca da biz 400 gramlık pideyi 1,5 TL'den satışa sunduk. Zaten normalde bizde 250 gramlık ekmek 75 kuruştur. Satış noktalarımıza bu ekmek ulaşır ulaşmaz tükeniyor. O kadar yoğun talep var. Bunlardan gözlemleyebiliyorsunuz. Çağrı Merkezimize gelen gıda yardım talebinden yeni doğum yapan annelerin bebeklerine mama talebine kadar, yaşını almış vatandaşlardan rahatsızlık yaşayan vatandaşların sıcak yemek talebine kadar, çok yoğun taleplerle karşı karşıyayız. Bugüne kadar kendi yaşamını çok rahatlıkla sürdürebilen vatandaşlarımız bile ihtiyaç sahibi oldu. Yani ‘yiğit muhtaç oldu kuru soğana’ deyimi belki de buna tam olarak oturacak durumda. Ekonomik sıkıntılar bir taraftan, pandeminin getirdiği yan etkiler bir taraftan bunun da bir an önce noktalanması lazım. İşte Pazartesi’ye doğru süratle yürüyoruz. Ama Pazartesi günü ne yapacağını yurttaşlarımız bilmiyor. Bir an önce normalleşmek gerekiyor. Normalleşmek için de aşı yapmak gerekiyor. Toplumun önemli bir kesiminin aslında bugüne kadar aşısının yapılması gerekiyordu. Burada merkezi yönetimin ağır kaldığını, başarısız olduğunu düşünüyorum. Asıl mesele buna bakmak lazım; kapanalım. İş yeri kapalı olsun. Etkinlikleri yasaklayalım. İnsanların bir araya geldikleri noktaları kapatalım. İyi güzel de onların yan etkilerini artık aşmak da zorlaştı. Ekonomik açıdan büyük sorunlar yaşanıyor, psikolojik açıdan da çok büyük sorunlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız temel hizmetlerde bulunabilmek"
Belediye olarak pandemi sürecinde vatandaşlara temel hizmetlerde bulunmak için bu yıl 50 milyon lira bir bütçe yaptıklarını dile getiren Seçer, “Geçtiğimiz dönemde, daha henüz pandemi ortada yokken 2019 sonunda sosyal hizmetlere ayırdığımız bütçenin 2 kat fazlasını harcamışız. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 40 milyon gibi bir rakama evrilmişti. Bu yıl yaptığımız bütçe şu anda 50 milyon lira ve süratle bunu tüketmeye devam ediyoruz. Sadece bir kalemden örnek vereyim. İlk geldiğimizde 2019 yılında yaptığımız gıda yardımı yaklaşık olarak 60 bin koli idi. Ama biz 2020 yılı içerisinde 170 bin koli gıda yardımında bulunduk. Şu an itibariyle de 100 bini aştık ve devam ediyor" şeklinde konuştu. Seçer, belediye başkanları olarak bir araya gelip, rutin toplantılar yaptıklarını ifade ederek, “Baştan beri temel prensibimiz; bırakalım altyapıüstyapı çalışmasını elbette bir andan rölantiye alalım onlar da devam etsin ama asıl birinci amaç, insanların şu anki dertlerini deva olabilmek. İnsanların beslenmesi lazım, yaşamlarını devam ettirebilmesi için mutfaklarında tencerenin kaynaması lazım, çocuklarına mama vermeleri lazım, en azından çocuklarına asgari olarak giyimlerini, paltolarını, pantolonlarını, tişörtlerini alabilmeleri lazım. Bayramda biz gelir düzeyi yoksul ailelerin bulunduğu mahallelerde evlerine kadar giysi götürdük. İhtiyaç sahibi ailelerin kayıtları var bizde. ‘Kaç çocukları var? Durumları nedir?’ Bunlar kayıt altında ve biz evlerine kadar ulaşıyoruz" diye konuştu.

"Merkezi yönetimle aşı konusunda koordineli çalışmaya açığız"
Aşı konusunda iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Seçer, "Aşı konusunda bizim bir yetki taşıdığımızı söyleyemeyiz ama merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bir koordineli çalışma olursa, bu konuda bize yetki verilirse, ‘Gelin bir işbirliği yapalım, daha seri çalışalım’ ya da ‘Belirli bir kaynak ayırın, istiyorsanız siz de vatandaşlarımıza aşı yapabilirsiniz’ noktasında bir düzenleme yapılabilir denirse biz buna açığız. Bunda bir sıkıntı yok. Az önce sizler de söylediniz, bizim öncelikli amacımız kaynaklarımızı bu süreci aşma yönünde kullanmak. Bunu pekala da yapabiliriz" dedi.

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