Seçer: "100 bin gıda kolisi dağıttık" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Metro ihalesi yaklaşık maliyeti çok düşük kaldı, çünkü 1.5 yıl önce hazırlanmış"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro ihalesinde yaklaşık maliyetin çok düşük kaldığını belirterek, "Çünkü 1.5 yıl önce hazırlanmış. Hal böyle olunca biz KİK’e fikir sorduk. İhaleye çıktık, çok yüksek rakamlar atıldı. Zaten bir geçerli teklif vardı, o da yüksekti. Biz ondan görüş bekledik” dedi.

Seçer, 4 televizyonun ortak yayında, Mersin’de hayata geçirdikleri projeleri, alt ve üst yapı çalışmalarını, ulaşım sorununu çözmeye yönelik attıkları adımları ve pandemi nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte ağırlık verdikleri sosyal hizmetleri anlattı.

“Sosyal politikalar bizim için olmazsa olmaz”

Pandemi sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak seferber oldukları hizmetleri anlatan Seçer, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini, kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını söyledi. Mersin’in sosyoekonomik yapısı hakkında açıklamalarda bulunan Seçer, “Sosyal politikalar bizim için olmazsa olmaz. Tabi kentin üst yapısı, alt yapısı, parkı, sanatı, kültürü bunlar hep olacak. Hep konuşacağız, hep yapacağız. Onlara yönelik de vizyonumuz, projelerimiz var ama insanların bakıma ihtiyacı var iken de onları görmemezlikten gelemeyiz. Kendimize sanal, pembe bir tablo çizemeyiz. Mersin'in böyle bir yönü var. Onun için yönetime geldik ve sosyal politikalarla başladık” diye konuştu.

“Bizim şikayet etmek gibi bir lüksümüz, görevimiz yok”

Seçer, uyguladıkları sosyal projelerin değerinin pandemi gibi olağanüstü koşullarda daha iyi ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Pandemi tedbirlerinin yan etkileri de oldu. İnsanları eve kapatıyoruz. İyi güzel de şu anda 14 ay bitti. İnsanlara ‘eve kapanın’ demekle olmuyor. Bizim şikayet etmek, af dilemek gibi bir lüksümüz, bir görevimiz yok. Dolayısıyla biz şikayet etmeden, ama, fakat, lakin demeden, halkın şu anda içinde bulunduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın çarelerini bulmalıyız. vatandaşlarımıza geçen yıl 170 bin koli gıda katkısı yaptık. Biz onlardan yola çıkarak bu yıl da gıda kolilerimizi bize talep gelmeden dağıtmaya başladık. Hem Ramazan hem de kapanma vesilesiyle gün itibariyle konuşuyorum, 100 bini geçtik ve

talepler devam ediyor. Emin olabilirsiniz ki 'Alo 185’te şu ana kadar 40 binin üzerinde bize çağrı geldi. Biz bunu talebe dönüştürdük. Bir diğer konu da bugüne kadar hiçbir şekilde ihtiyaç sahibi olmayan yurttaşlarımız bu pandemiden dolayı, bu kapanmalardan sonra ihtiyaç sahibi oldu" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastası vatandaşlar için yapılan gıda kolilerine de değinen Başkan Seçer, sistemlerinde kayıtlı olan 200’e yakın çölyak hastasına özel glütensiz gıda kolileri hazırlayıp dağıttıklarını belirtti. Tam kapanmadan dolayı çiftçinin ürettiği ürünlerin elinde kaldığını, hem üreticiye hem de vatandaşın derdine derman olmak adına bu ürünleri alıp vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Seçer, bu süreçlerde gönül bağı ve büyük bir özveri ile dağıtımları gerçekleştiren bütün belediye personeline teşekkürlerini iletti.

“Şu anda bizim 38 noktada çalışmalarımız devam ediyor”

Başkan Seçer, tam kapanma sürecinde alt ve üst yapı hizmetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, “Şu anda bizim 38 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılbaşı itibarı ile 555 bin ton asfalt kullanmışız, yollar yapmışız. Sadece 2021 yılı için programladığımız o kadar 550 bin ton. Yani 2 yılda yol yapımında kullandığımız malzemeyi biz sadece 2021 yılı için programlamışız. Demek ki pandemiye rağmen üst yapı konusunda sürati artırmışız. Geçen yıl pandemiden dolayı üst yapı, alt yapı bazı ihaleleri iptal etmiştik, projeleri rafa kaldırmıştık. ‘Pandemi sürecini atlatalım daha sonra devam ederiz’ demiştik ve son süratle devam ediyoruz. Yol asfalt birimimiz 38 noktada, 155 araçla 427 personelle çalışıyor. Bu kendi araçlarımız ve personellerimiz. Bir de tabi ki özel şirketlerin yaptığı, yani ihale ettiğimiz bölgeler var. Şu anda yoğun olarak şehir merkezinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Göçmen Kavşağı inşaatı temmuz ayında başlayacak"

Kent ulaşımının rahatlaması için kavşak çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Sevgi Kavşağı bitti. Şimdi Göçmen Kavşağı başlayacak. Oradaki eksiklerimizi de görerek yeni bir anlayışta bir proje yaptık Göçmen Kavşağına. En geç temmuz ayında oranın inşaatı başlayacak herhangi bir aksilik çıkmazsa inşallah. Şu an Hal Kavşağının çalışması var. Orası da çok yoğun bir yer. Tırmıl Sanayinin Çevre Yoluna otobana bağlantı yolunun olduğu bölge. Oranın da köprülü kavşak çalışması yapılacak. Bunlar da 2021 yılı, yani bu yıl içerisinde başlayacağımız projelerimiz olacak. 20232024’te köprülü kavşak çalışmalarımız devam edecek. Kipa var. Orası çok önemli, orada da çalışma yapıyoruz” dedi.

“Aynı otobüsleri aynı şartlarda alsak 103 milyon lira fazla para ödememiz lazım”

Toplu taşıma filosunu yenileyip, kente daha modern ve konforlu toplu taşıma araçları kazandırmak istediklerini vurgulayan Seçer, CNG yakıt tüketimine sahip 87 otobüsün 48 ay vade ile 152 milyon 600 bin liraya alındığını belirtti. Dövizdeki artışa dikkat çeken ve otobüs alımında doğru bir zamanlama hamlesi yaptıklarını ifade eden Seçer, “Aynı otobüsleri aynı şartlarda alsak 103 milyon lira fazla para ödememiz lazım. Yeni fiyatıyla 255 milyon 500 küsur bin lira. Onu kaça almıştık? 152 bin küsura. Keşke biz bu kadar farklı bir tabloyla karşılaşmasaydık” diye konuştu.

Başkan Seçer, Metro ihalesini değerlendirdi

Metro ihalesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Seçer, şu bilgileri verdi; "Bizim ihalenin yaklaşık maliyeti çok düşük kaldı. Çünkü 1.5 yıl önce hazırlanmış. Yani demir fiyatları 3 lirayken, şimdi atıyorum kilosu 7 lira olmuş ya da çimento fiyatları 1 birimken hazırlanmış, olmuş 2 birim ya da diğer girdi maliyetleri. Hal böyle olunca biz KİK’e fikir sorduk. Arkadaş, biz çıktık ihaleye, çok yüksek rakamlar atıldı. Zaten bir geçerli teklif vardı, o da yüksekti. Biz ondan görüş bekledik. Dediler ki, ‘bu ihaleye giren firmaları tekrar davet edebilirsiniz, teklif alabilirsiniz’ ve onlar tekrar bize teklif verdiler. 3 teklif geldi. 4, biri teşekkür attı. Diğerleri rakam attı. Şimdi onun üzerinde dosya inceleniyor. Her şey kanuni çerçevede olacak ve bu açık ihale. Buna herkes girdi. Yani biz çağırıp sana veriyoruz, sana veriyoruz gibi bir yöntem kullanmadık. Devam ediyor. Mutlaka neticelenecek” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl basınçtan dolayı su çıkmayan yerlerin sorununu ortadan kaldıracağız”

MESKİ’nin çalışmalarına dair de açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı:

“En meşakkatli görevi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi yapıyor. Vatandaşla da iç içe olan yerdir. Çünkü kanalizasyon, su, yağmur suyu vatandaşlarımızın direk hayatına dokunan konular bunlar ama en çok şikayet alınan konu da odur. Baktığınız zaman en çok gelen çağrılar su kesilmesi, kanalizasyon, kanal açma, bir de vidanjör. Taşucu çok yoğundu ama azaldı. Neden? Biliyorsunuz oranın kanalizasyonunu Silifke’ye bağladık. Silifke’nin arıtmasını da büyüteceğiz. Kanalizasyonları devreye soktuğumuz takdirde bunları ortadan kaldıracağız. Örneğin Yeşilovacık. Orada gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Turizm bölgesi. Anamur içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Biliyorsunuz Anamur’a 100 yıllık bir proje yapıyoruz. Otluca Projesi. Kargıpınarı, Tömük kanalizasyon sorunu yaşıyor. Şu an kendi imkanlarımızla Elvanlı’dan, Tömük’ten aşağı doğru indirdik o bölgelerde içme suyu sorununu hallediyoruz. 13 milyon liralık bir yatırım devam ediyor. Kanalizasyon çok önemli. FRITII kapsamında 10 milyon Euro civarında bir kredi çıkarma imkanımız oldu. Pandemi dolayısıyla işler ağır yürüdü. Yine Akdeniz ilçemizdeki Homurlu bölgemizde FRITII kapsamında kanalizasyon projesi var. Mezitli’de içmesuyu projesi için 17 milyon Euro hibe aldık. Şu anda ihale aşamasında. Kuyuluk’u bitirdik, Kumkuyu’yu bitirdik. Şu an çevre düzenlemesini yapıyoruz. Oradaki vatandaşlarımız çok mutlular gerçekten. İnsanların sorunlarını giderdiğim zaman, hizmet yaptığım zaman bana bir teşekkür geldiğinde çok mutlu oluyorum. Gözne’de kanalizasyon sorunu vardı, orada başladık. Su sorunu bitti. Geçen yıl yaşamıştık. Cehennem deresinden yeni isale hattık çektik. Yeni depolar yaptık. Önemli bir şey söyleyeceğim. Özellikle yüksek yerlere, bazı noktalara su çıkmıyordu. Kocavilayet, Yenişehir ilçesi de önemli bir bölge su sıkıntısı yaşıyordu. Tarsus Berdan’dan aldığımız su miktarını çok küçük miktarda yüzde 10 artırdık. Bu çok önemli bir miktardır.”

“SCADA ile suları çaldırmayacağız”

Başkan Seçer, suda kayıpkaçağın önlenmesinin önemine de değinerek, “SCADA ile suları çaldırmayacağız. Derdim garip gureba ile değil. 10 metreküp, 5 metreküp su kullanmış adamın yiyecek ekmeği yok feda olsun. Ama karun gibi zengin müteahhitler, inşaat yapıyorlar enselerindeyim. Koca koca işletmeler milyon dolar ciro yapıyorlar enselerindeyim. Bedava tahsis yaptırmış 100 dönüm, 150 dönüm bahçe yetiştiriyor adam Milli Emlaktan. Son 10 yılda çok moda oldu biliyorsunuz Hazine arazileri hep tahsis edildi. Cevizi ekiyor, bademi ekiyor nasıl olsa bedava aldık, suyu da MESKİ’den alıyor, o da bedava. Bir adam buluyor içeriden onları da tespit ediyoruz. Hepsini ortaya çıkarıyoruz, ifşa ediyoruz, işten atıyoruz. Biz burada vatandaşlarımıza su yetiştirelim derken, insanlar susuzluktan kırılırken, onlar açıyorlar ceviz suluyorlar, badem suluyorlar. Bunlara göz açtırmayacağız” dedi.

