Mersin'de yaşlı çiftin bakımını belediye ekipleri üstlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında, yalnız yaşayan ve özel gereksinimli olan 69 yaşındaki Pembe ve 71 yaşındaki İbrahim Uzan çiftinin bakımının belediye ekiplerince yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli Pembe ve İbrahim Uzun destek almadan yürüyemiyor. Çift, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakımın 0324 223 42 42 numaralı Çağrı Merkezi hattı üzerinden ekiplere ulaşarak kayıt bıraktı. Kaydı aldıktan sonra ilgili adrese sosyal inceleme yapması için sosyologlarını yönlendiren Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Pembe teyze ve İbrahim amcanın kişisel bakım, ev temizliği ve fizik tedavi hizmetine ihtiyaç duyduğunu tespit etti. Ekipler ilk olarak çiftin rapor alabilmesi için engelli transfer aracı ile hastaneye götürdü. Fizik tedavi uzmanından alınan raporun ardından çifte Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapisti tarafından evde fizik tedavi de uygulanmaya başlandı. Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren İbrahim amcaya nörolojik rehabilitasyon kapsamında denge, yürüme ve kuvvetlendirme egzersizleri yaptırılırken, Pembe teyzeye ise ortopedik rehabilitasyon kapsamında ağrı ve ödem tedavisi, kuvvetlendirme ve denge egzersizleri ile elektroterapi uygulaması yapıldı.

Ev temizliği ve kişisel bakımları titizlikle uygulandı

Yaşlı bakım teknikerleri tarafından uygulanan kişisel bakım hizmeti kapsamında banyo, tıraş, tırnak kesimi ve bakımları yapılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da evleri köşe bucak temizlendi. Ekipler ayrıca içerisinde çamaşır suyu, diş macunu, diş fırçası, defne sabunu ve kâğıt sabun bulunan hijyen paketini çifte hediye etti.

Pembe teyze, aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Allah razı olsun bize hizmet ettiler. Hastaneye götürdüler, getirdiler. Banyomu yaptırdılar, saçımı taradılar, üzerimi giydirdiler. Her gün bizi arıyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Memnunuz, Allah’tan başka kimsemiz yok. Büyükşehir Belediyesinin ekipleri bize gelip bakmaya başladılar. Bundan sonra inşallah bizi rahat ettirecekler. Yoksa çok perişandık" dedi.

İbrahim amca ise kendilerini yalnız bırakmadıkları için Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Başarılar dileriz. Allah darda bırakmasın kendisini. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Çok memnunuz. Yalnız biz burada yataklara düşmüşüz. Gelip sorması yeter. Oradan buraya kadar masraf kolay değil. Allah bin kere razı olsun. Memnunuz" diye konuştu.

Amacımız daha fazla insana destek vermek

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evde Sağlık ve Bakım’da görev yapan Sosyolog Seyran Muştu, başvuru yapan vatandaşlara yapılan inceleme sonucu kısa sürede hizmet verdiklerini dile getirerek, “Amacımız daha fazla insana destek vermek, daha ileriye gidebilmek. Çok tatlı, çok samimiler zaten” şeklinde konuştu.

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