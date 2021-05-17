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AHBİB’in nisan ihracatında zirve nohutun Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında 126,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İHA

AHBİB’in nisan ihracatında zirve nohutun Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında 126,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 126,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2021’in dördüncü ayında 172 bin ton ürünü dünya pazarlarında değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Arslan, “Nisan ayında nohut ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71 artış göstererek 13,3 milyon dolar değer ile ihracat rekortmeni ürünümüz oldu” dedi.

En fazla ihraç edilen ürün grubu bakliyat
Mutasyonlar nedeniyle Covid19 pandemisinin küresel ticaretteki etkilerinin devam ettiğini, tüm zorluklara ve maliyet kalemlerinde yüksek artışlara rağmen ihracata devam ettiklerini belirten AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, nisan ayında 753,7 milyon dolarlık sektör ihracatından yüzde 16,3 pay aldıklarını dile getirdi. Başkan Arslan, “Nisan ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde bakliyat ürünleri 28,9 milyon dolar değer ve yüzde 24’lük pay ile birinci sırada yer aldı. Bunu 28,1 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, 15,8 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar takip etti. Bu ayda toplam ihracatımızın yüzde 11’ini oluşturan nohut, 13,3 milyon dolar değer ile en fazla ihraç ettiğimiz ürün oldu. Söz konusu ayda 18 bin 847 tonluk nohutu dış piyasada değerlendirirken miktarda yüzde 42, değerde yüzde 71 artış sağladık” diye konuştu.

"Uzak pazarlarda etkinliğimiz artıyor"
Başkan Arslan, Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışlarında büyük gayret gösteren AHBİB üyelerinin Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki 70’e yakın ülkede önemli artışlar yakaladığını vurguladı. Bölge ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Arslan, şunları söyledi: “AHBİB olarak nisan ayında en fazla ihracatı 19,2 milyon dolar değer ile Irak pazarında gerçekleştirdik. Komşumuz Irak’a yönelik ihracatımız, aylık toplam ihracatımızın yüzde 16’sını oluşturdu. Bu ülkeyi yüzde 58 artış 15,7 milyon dolar değer ile Suriye ikinci sırada, yüzde 2 artış ve 5,2 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada takip etti. Bu ayda Gürcistan, Çin, Mısır, Libya, Angola, Endonezya ve Hindistan, Etiyopya pazarlarında ihracat hacmimizde 40 katına varan rekor oranlarda artışlar elde ettik. Gürcistan pazarında yüzde 3 bin 900 artış ve 5,8 milyon dolarlık, Çin pazarında yüzde 176 artış ve 4,1 milyon dolarlık, Hindistan pazarında yüzde 663 artış ve 454 bin dolarlık ihracat performanslarımızı çok anlamlı buluyoruz.”

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