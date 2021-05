Başkan Seçer: "Geleceğe hazırlayacağımız gençlerimiz bizim istikbalimiz" 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, rekortmen milli sporcular Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, rekortmen milli sporcular Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Gençliğin Türkiye için önemine dikkat çeken Başkan Seçer, “Geleceğe hazırlayacağımız gençlerimiz bizim istikbalimiz. Bilgili, birikimli, donanımlı, ülkesini seven, milletini seven, insanlığı seven bir gençlik oluşturmalıyız ki geleceğimiz emin ellerde olsun” dedi.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, rekortmen sporcular ve antrenörleri yer aldı. Başkan Seçer, 19 Mayıs’ın sporcu gençler için özellikle değerli ve önemli olduğunu belirterek, “Hepimiz için çok önemli ve değerli bir gün. Hem ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı bir gün. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün. Diğer taraftan da gençlik ne kadar önemli, o tarihlerde Atatürk o günü gençlere armağan etmekle de aslında bir anlamda o düşüncesini ortaya koymuş. Gençlik bu ülke için son derece önemli. Geleceğe hazırlayacağımız gençlerimiz bizim istikbalimiz ve nasıl hazırlayacağımız önemli. Bilgili, birikimli, donanımlı, ülkesini seven, milletini seven, insanlığı seven bir gençlik oluşturmalıyız ki geleceğimiz emin ellerde olsun. Şimdi bunlar da sizlersiniz, evlatlarımızsınız” diye konuştu.



“Dünya kardeşliğine, dünya barışına çok önemli katkı yapıyorsunuz”

Kendisini ziyaret eden milli sporcuların her birinin farklı branşlarda Türkiye’yi temsil ettiğini vurgulayan Seçer, "Kiminiz atletizm yapıyor, kiminiz tekvando yapıyor, bocce sporuyla uğraşan çocuklarımız var. Diğer birçok alanda mücadele eden sporcularımız var. Hem kentimizin hem ülkemizin ismini duyuruyorsunuz ama bunlar kadar önemli olan aslında dünya kardeşliğine, dünya barışına da çok önemli katkı yapıyorsunuz. Spor dediğiniz zaman insanları bir araya getiren; herhangi bir etnik, dini inanç, siyasi görüş, ideoloji farkı gözetmeksizin, insanların bir araya geldiği bir alanı konuşuyoruz. Onun için çok önemli, çok değerli” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’de sporun gelişmesi için önemli gayret gösterdiklerini kaydeden Seçer, “Bildiğiniz gibi Spor Dairesi Başkanlığı bizim dönemimizde kuruldu. Daha önce Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı bir şube müdürlüğüydü. Ne kadar önemsediğimizi ortaya koyma adına, işlerimizi daha etkin ve sonuç alabilecek düzeye getirme adına bir daire başkanlığı olarak biz onu tekrar organize ettik. Bunun yanında Spor Kulübü kurduk. Orada da şu anda 22 branşta, 800'ün üzerinde sporcumuz var. Belki takip ediyorsunuz; Basketbol 1. Ligi’ne çıktı Erkek Basketbol Takımımız. Yine 30 yıl aradan sonra Voleybol Kadın Takımımız 1. Lig’e çıktı. Hentbol Kadın Takımımız yine 1. Lig mücadelesi veriyor ve namağlup devam ettiriyor. 1 maçı kaldı, onu da kazandığı takdirde ki kazanacağına canı gönülden inanıyorum onlar da 1. Lig’e devam edecekler. Kadın Basketbol Takımımız şu anda Mersin Üniversitesi ile aynı kulüp çatısı altında, biz temsil ediyoruz kentimizi. Gelecek yıldan sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Basketbol Takımımız 1. Lig’de yine kentimizi temsil etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



"52 kızımız geleceğin sporcuları olacaklar"

Kır Çiçekleri Projesi’yle farklı branşlardaki kız çocuklarını yetiştirdiklerini dile getiren Seçer, "Bu çok önemli, çok değerli. Şu anda orada 52 kızımız var. Bunlar geleceğin sizler gibi başarılı sporcuları olacaklar, altyapının önemini ortaya koyma adına bunu söyleme gereği duydum. Spor; eğer kalıcı başarılar istiyorsanız altyapıya ihtiyaç duyulan bir alan. Burada dünyadaki örnekleri konuşabiliriz. Ülkeler herhangi bir branşta, herhangi bir disiplinde tesadüfen başarılı olmuyor. Bakıyorsunuz hangi alanda başarılı olmuşsa, on yıllar önce o konuda çok ciddi adımlar atılmış, temel atılmış, altyapı muazzam bir hale getirilmiş ve oradan sporcu yetiştiriyorlar. Bunun bilincinde olarak bu projeleri önemsedik ve şu anda 52 kız çocuğumuz var. Ancak bunu yaygınlaştıracağız. Bu projenin amacı genelde kırsal mahallelerden, yani köylerde yaşayan sizin gibi güzide sporcuları buraya getirmek, burada eğitimlerini sağlamak, hem sportif hem de akademik, okula gitmelerini sağlamak” dedi.

Erkek çocuklar için de böyle bir uygulama başlatacaklarını duyuran Seçer, “Buna henüz yeni karar verdik ve proje devam ediyor. Yine Macit Özcan Spor Tesislerimizde onlara da bir yer hazırlığı yapılıyor. Mevcut otelimiz vardı orada biliyorsunuz. Onu çocuklarımızın misafirhane olarak kullanabilmesi için dönüştürüyorlar. Kızlarımız bir tarafta, erkek çocuklarımız bir tarafta, spor tesislerimiz orada, hocalarımız orada, biz buradayız. Onlar her zaman bize emanet bir şekilde pırıl pırıl sporcular yetişsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başarılı sporculara gelecek günlerde ödül vereceklerini ifade eden Seçer, "Her şey ülkemiz için, her şey insanlık için, her şey tabi ki ülkemizde de başta çocuklarımız ve gençlerimiz için. Ben tekrar Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Umut ediyorum gelecek yıllarda pandemi gölgesinden uzakta, daha güzel, yoğun programlarla, etkinliklerle kutlarız. Tadında kutlarız. Bu yıl da mevcut koşullar altında, pandemi koşulları altında kentimizde bayramı kutlayacağız. Programlarımız olacak. İnşallah hep beraber oralarda da görüşürüz” diye konuştu.

