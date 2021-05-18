Kayısı üreticisini güldürüyor Mut ilçesinde bu yıl kayısıda 80 bin ton ihracat hedefleniyor

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 6 7 liradan satılan kayısı bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, kayısıdaki verim ve kalitenin yüksek olması sebebiyle bu yıl 80 bin ton ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'inin Mut ilçesinden karşılandığını hatırlatan Başkan Şeker, "İlçemizin sahip olduğu mikro klima özelliği sayesinde yetiştirilen kayısı kaliteli ve raf ömrü uzun olmaktadır. Tamamen organiktir ve zirai ilaç kullanılmamaktadır" dedi.

Bu yıl kayısıdan 150 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Başkan Şeker, şu an Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İç piyasaya 70 bin tonun üzerinde sofralık kayısı sunacaklarını belirten Şeker, "Fiyatlar çok çok iyi. Kayısı şu an 6 ila 7 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üretici kaliteli kayısı yetiştirmenin karşılığını fazlasıyla alıyor. Tüccar kaliteden üretici ise fiyatlardan memnun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.