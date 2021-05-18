Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar, Mersin Limanı'nda sergilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet, NarkotikHavacılık İHAÖzel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanı'nda basına gösterildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.