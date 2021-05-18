Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar, Mersin'e getirildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SURİYE açıklarında bir gemiye yapılan operasyonda ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin´e getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" ifadelerini kullandı.
Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin´deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı´na getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-05-18 10:13:16
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