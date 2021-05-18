Mezitli Belediye Meclisinde İsrail’e kınama

Mezitli Belediyesi Meclis Üyeleri, bir bildiri yayınlayarak İsrail’in Filistin’e karşı sergilediği saldırgan tavrını kınadı. Bildiri ile İsrail’in sergilediği saldırganlığa ve Filistin halkına yapmış olduğu zulme karşı durmaya davet edilerek, “Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Mezitli Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, meclis üyeleri ortak bir bildiri yayınlayarak, İsrail’i kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi adına hazırlanan ortak bildiriyi, meclis adına CHP grup sözcüsü Ali Büyüker okudu.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail’in arife günü başlattığı, kadınlar ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze’ye de yöneltilen saldırılar çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail’in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldubitti oluşturmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Miletlerin, saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.”

Kudüs’te ve Gazze’de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığının, BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son noktayı gözler önüne serdiği vurgulanan bildiride, “Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yaygınlaşması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemelerinin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatlarla yaşama ve insan hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır” denildi.

Bildiri sonrası konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Filistin halkına karşı yapılan saldırıyı kınadığına vurgu yaparak, “Hepimiz dünyada barışın hakim olması için çalışmalıyız. Hiçbir insanın öldürülmesine, hiçbir canlının zarar görmesine sessiz kalmamalıyız. Barışı savunanlar olarak hep birlikte İsrail’in bu saldırganlığına karşı tepki göstermeliyiz” dedi.

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