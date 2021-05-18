Mersin’in genç nüfusu Türkiye ortalamasının altında kaldı Mersin nüfusunun yüzde 14,9’unu genç nüfus oluştururken, doğurganlık hızı da 1,76 olarak gerçekleşti

– Mersin’in genç nüfusu, Türkiye ortalamasının altında kaldı. 1 milyon 868 bin 757 kişiden oluşan Mersin nüfusunun 278 bin 123’ünü gençler oluşturdu. Mersin, genç nüfus oranında 47’nci sırada yer alırken, doğurganlık hızı da 1,76 oldu. Mersin’de geçen yıl doğan 23 bin 423 bebekten 11 bin 998’ini erkek, 11 bin 425’ini de kız bebekler oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,, İstatistiklerle Gençlik 2020 Bülteni değerlendirildi. Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibariyle 83 milyon 614 bin 362 kişi olan Türkiye nüfusunda, 1524 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfusun toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturduğu; genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfusun olduğu ifade edildi.



Mersin nüfusunun yüzde 14,9’unu genç nüfus oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibariyle 1 milyon 868 bin 757 kişi olan Mersin nüfusunun 278 bin 123’ünü gençlerin oluşturduğu bildirildi. Mersin nüfusunun yüzde 14,9’unu genç nüfusun oluşturduğu; Türkiye genelinde toplam nüfus içindeki genç nüfus oranları bakımından 47’nci sırada yer aldığı kaydedildi.



Türkiye’nin doğurganlık hızı 1,76

Öte yandan, TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Doğum İstatistikleri 2020 sonuçları da değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, canlı doğan bebek sayısının 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 olduğu; canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'sinin kız olduğu belirtildi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 1549 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızının, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleştiği belirtildi. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.



2020 yılında Mersin’de de doğurganlık hızı 1,76 oldu

Mersin’de toplam doğurganlık hızının 2020 yılında 1,76 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Mersin’de kaba doğum hızının ise geçen yıl binde 12,6 olduğu belirtildi.

Veriler cinsiyete göre incelendiğinde ise Mersin’de geçen yıl doğan 23 bin 423 bebekten 11 bin 998’ini erkek, 11 bin 425’ini de kız bebekler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.