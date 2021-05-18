Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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MERSİN, (DHA) MERSİN´de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Bozyazı ilçesine Çubukkoyağı Mahallesi´nde 2 kişi, Silifke ilçesine bağlı Atayurt ve Ulugöz mahallelerinde ise 6 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 159 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 135 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen toplam 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-05-18 13:19:58



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