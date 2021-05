Başkan Özyiğit: “Sonbaharda oraya fidanları elimizle dikeceğiz”

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Orman Bölge Müdürlüğü ile görüştüğünü, Emirler Mahallesindeki ormanlık alanda yapılacak gençleştirme sonrasında bölgenin imara açılmayacağını belirterek, ““Sonbaharda oraya fidanları elimizle dikeceğiz” dedi.

Yenişehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleşti. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde korona virüs tedbirleri ile yapılan meclis toplantısında toplam 16 madde görüşüldü.



“Emirler Mahallemizdeki söz konusu o bölgede imar gibi bir uygulama olmayacak”

Toplantıda, Emirler Mahallesindeki ormanlık alanda ağaçların ‘gençleştirme’ gerekçesiyle kesilmesi ve bölgenin imara açılacağı ile ilgili endişeler üzerine konuşan Başkan Özyiğit, Yenişehir’de yeşil alanların arttırılması ve hava kirliliğinin azaltılması konusuna özen gösterdiklerini ifade etti. Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza attıklarını anımsatan Özyiğit, “Emirler ormanında ağaç kesimi ile karşı karşıyayız. Kentimizde yeşili öncelememiz ve yeşil alanları arttırmamız gereklilik arz ediyor. Yenişehir Belediyesi olarak iklim ve enerji konulu Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine 2020 yılında imza attık ve orada bir taahhüdümüz var. 10 yıl içerisinde karbondioksit emisyonunu yüzde 40 düşüreceğiz. Yeşili arttırarak, betonu ve hava kirliliğini azaltarak ve çevreye daha fazla özen göstererek bunları başarabiliriz diye düşünüyoruz. İlçemizde konut, ibadethane, ticaret, spor, turizm, eğitim, sağlık parsellerinin bahçe mesafelerinde binanın zeminin oturduğu her 30 metrekareye bir ağaç şeklinde yönetmelik varken, biz kent estetiği kurulu ile almış olduğumuz kararla bunu arttırmayı ve çok sayıda ağaç dikilmesini sağlayacağız. Biz göreve geldikten hemen sonra yine Emirler bölgesinde tıraşlama şeklinde bir kesim uygulandı. Bu kesim uygulandıktan sonra biz bugünkü kaygıları o gün de dile getirdik ve bu işin bilimsel yönünü araştırarak, konuyu anlamaya çalıştık. Aynı kaygıları taşıdık, yani ‘Acaba burası kesildikten sonra imara mı açılacak. Böyle bir şey yapılabilir mi?’ kaygısını güttük ama kesimden sonra oraya ıslah edilmiş tohumlarla bir dikim gerçekleşti. Yapmış olduğum temaslarda Emirler Mahallemizdeki söz konusu o bölgede imar gibi bir uygulama olmayacak. Ancak burada endüstriyel plantasyon dediğimiz konunun kentin hemen yakınında olması özelliği hepimizi rahatsız eden konu” diye konuştu.



“Hukuksal açıdan bir sıkıntı varsa dava açacağız”

Ağaç kesilmesi konusunun takipçisi olduklarını söyleyen Özyiğit, bilimsel yaklaşımlardan da uzak durmayacaklarını belirtti. Mersin Orman Bölge Müdürü ile görüştüğünü kaydeden Özyiğit, “Burada devletin bürokratlarının ifade ettiği şey şu; diyorlar ki burası 5060 yıllık bir orman. Oradaki orman çelimsiz, verimsiz yani ince ağaçlardan oluşuyor, devasa ağaçlar yok bölgede. Şimdi burada Orman Bölge Müdürümüz, ‘810 tane bilimsel kritere bakarak bu işi yapıyoruz, biz her yerde bu uygulamayı yapamayız dolayısıyla kısa sürede burada makinelerle çalışılarak teraslama ve daha sonra kökler temizlenecek ve fidanlarımızı oraya dikeceğiz’ diyor. Önümüzdeki sonbaharda bu dikim işlemi gerçekleşecek. Bu konunun takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz ama bilimsel yaklaşımdan da uzak durmayacağız. 17. yüzyıldan beri Avrupa’da uygulanan yöntemlerin ülkemizde de uygulanmasını çok doğru buluyoruz. Gecikmiş olmasının da altını çiziyorum. Ancak biz kente yakınlığı nedeniyle yapılan uygulamayı doğru bulmuyoruz. Yani tıraşlama yöntemiyle yapılan bu gençleştirme çalışmasını doğru bulmuyoruz. Fakat yapılan işi şu an belediyemizin hukukçuları da inceliyor. Hukuksal açıdan bir sıkıntı varsa konuya ilişkin dava açacağız. Oraya imar olmayacak, yeni fidan dikilecek. Tabi ki bir fidanın yetişmesi 20 yılı bulacak. Bölgede bu hassasiyetimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Bölgenin hızla ağaçlandırılması konusunda çalışma yapacağız”

Bölgenin hızlıca ağaçlandırılması konusunda çalışacaklarını vurgulayan Özyiğit, “Heyelan bölgelerinin dışarıda tutulması konusunda özellikle Orman Bölge Müdürüyle görüşmemizi yaptık. Bunun dışında bölgenin hızla ağaçlandırılması konusunda bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bölgenin imara açılmasını imkansız görüyoruz ve konuda da tavrımızı ne olacağını az çok herkes tahmin eder. Çiftlikköy Mahallesinde yeşil alanların yerine yapılmak istenen sanayi sitesi için gösterdiğimiz tavır orada da aynı şekilde devam eder. Bunun netlikle karşısında oluruz ve karşısında durmaya devam ederiz. Ayrıca Mersin’de şu anda 85 ayrı noktada gençleştirme uygulaması gerçekleşiyor” dedi.



“Sonbaharda oraya fidanları elimizde dikeceğiz”

Halkın ağaç kesiminden duyduğu endişelerinde haklı olduğunu ifade eden Başkan Özyiğit, “Galatasaray Üniversitesi ile ortak proje geliştirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Üniversitenin yaptığı bir çalışmada 20 yıl sonra kuraklık konusunda Mersin kırımızı renge bürünecek ve iklim nedeniyle ölümler başlayacak. Biz zaten bu konuda duyarlılığı en yüksek belediyelerden biriyiz. 2020 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan tek belediyeyiz. Bu konuda hassasiyetimiz yüksek, taviz vermeyiz ama gölgemizden de korkacak halimiz yok. Bize rağmen kimse orayı imara açamaz. Kendi adıma bu sözü veriyorum ve bu yerine gelmezse de gereğini yaparım, o kadar net söylüyorum. Var olan ormanı kestirip imara açtırmayız. Halkımıza ve hukuka güveniyorum. Bu olayda da hukuksal bir aksaklık olduğunda gereğini yaparız. Vatandaşlarımız endişelerinde son derece haklı, tüm varlığımızla böyle bir davranışın da karşısında oluruz. Sonbaharda oraya fidanları elimizle dikeceğiz” şeklinde konuştu.

