Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva’dan anlamlı 19 Mayıs mesajı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, Akkuyu Nükleer’in genç, donanımlı, iyi eğitimli ve başarılı kadrosu ile Türkiye’nin kendi nükleer güç santraline sahip olma konusundaki 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Zoteeva mesajında, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir tarihtir. Türkiye’nin Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Atatürk, ülkenin geleceğini gençlere emanet etmiş, yeni doğan cumhuriyetin refahını, selametini ve umutlarını genç nesillere bağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer’in genç, donanımlı, iyi eğitimli ve başarılı kadrosu ile Türkiye’nin kendi nükleer güç santraline sahip olma konusundaki 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Zoteeva, şunları söyledi:

“Yüksek sorumluluk ve hareket bilinci, cesur kararlar ve yeni güçlüklere karşı hazırlıklı olma, bilgiye ulaşma gayesi ve durmaksızın ilerleyen mesleki gelişim. Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer güç santralinin temel kadrosuna dahil olan genç meslektaşlarımızı karakterize etmektedir. Genç mühendislerimiz mesleklerine olan bağlılıklarını, ilerleme, başarıya ulaşma ve meslektaşlarına iyimserlikle enerji verme arzularını her gün göstermektedirler. En iyi eğitimi aldılar ve talep görmekte olan yeni nükleer teknolojiye bağlılıklarını gururla dile getirmektedirler. Şirketimizin genç çalışanlarıyla gurur duyuyoruz ve bir RusTürk projesi olan Akkuyu NGS için çok fazla şey yapacaklarından eminiz. Biz de Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak başta Mersin ilindekiler olmak üzere tüm Türk gençlerini desteklemeye devam edeceğiz. Herkesin genç ve zinde, meraklı ve ısrarcı kalmasını, coşkusunu, verimliliğini ve pozitif taraflarını korumasını dilerim. Hayatınız neşeyle, ilginç ve geliştirici hedeflerle, cesur ve parlak fikirlerle dolu olsun.”



“Kıvılcım olarak gittik, alev olarak geri döndük”

Akkuyu NGS’ye personel yetiştirme programı dahilinde Rusya’da eğitim alan ve Akkuyu Nükleer A.Ş. ekibine katılan genç mühendisler de projenin ilerlemesinde aktif olarak rol alıyorlar. Eğitim programı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Hükümetlerarası İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Akkuyu NGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yürütülüyor.

Rusya’da eğitim alan mühendislerden Mustafa Kubilay Şahin, Atatürk’ün cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim almaları için Avrupa’ya gönderdiği gençleri hatırlattı. Şahin, “Atatürk o gençlere ‘Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz’ demişti. Biz de Rusya’ya nükleer enerji eğitimi almak için kıvılcım olarak gittik ve alevler olarak geri döndük” dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. kimya bölümünde laborant olarak çalışan Sümeyye Özkan ise, “Atatürk’ün dediği milletimizin güçlü olması için gerekli şeylerden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamak ve rollerini artırmak. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm Türk vatandaşlarına eşit istihdam olanağı sağlamasından, tüm aşamalarında kadın ve erkek eşitliğini esas alan etkin bir eğitim sürecini uygulanmasından dolayı memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

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