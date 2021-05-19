Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı Başkan Seçer, gençlerle birlikte pedal çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı Başkan Seçer, gençlerle birlikte pedal çevirdi

İHA

Pedallar çevrildi, 19 Mayıs coşkusu kent merkezine yayıldı Başkan Seçer, gençlerle birlikte pedal çevirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ‘Gençlik Bisiklet Turu’ ve ‘Mersin Skatepark Şöleni’ ile sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen etkinliklerin 2’nci gününde de pandemi tedbirlerine azami özen gösterildi.
Atatürk Parkı 3 Ocak Meydanında start verilen ‘19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu’na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oğlu Efe Seçer ile birlikte katılarak bisikletlilere eşlik etti. Şehir turu boyunca bisikletli vatandaşlar, İzmir Marşı ve Türk bayrakları ile bayram coşkusunu tüm şehre yaydı. Mersinli vatandaşlar, ‘Gençlik Bisiklet Turu’ coşkusuna evlerinin balkonlarından ve sokaklardan alkışları ve ıslıkları ile eşlik etti. Atatürk Parkında başlayan ve İsmet İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Kuvayi Milliye Caddesi, Zeytinli Bahçe güzergahı boyunca devam eden bisiklet turu, Taş Bina önünde sona erdi. Başkan Seçer, bisiklet turunun ardından Kültür Parkta gerçekleştirilen ‘Mersin Skatepark Şöleni’ne katıldı. Şölende gençlerin sergilediği performans büyük beğeni topladı.

“Pandemi koşuları olmasaydı belki çok daha güzel etkinliklerin altına imza atacaktık”
Başkan Seçer, 19 Mayıs 1919’un tarihte çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Hatta bir kırılma noktası. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kilometre taşlarının döşenmeye başladığı bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu meşaleyi yaktığı bir gün. Bugün hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anacağız hem de geleceğimizin güvencesi, istikbali, umudumuz, her şeyimiz olan gençlere bağışladığı bu günü kutlayacağız. Bugünün önemi büyük, her açıdan önemli, hem ulusal kurtuluş mücadelesinin başlaması, bağımsızlık yolunda, demokrasi yönünde, refah toplumu yönünde, daha çağdaş ve daha modern bir Türkiye’nin inşası yönündeki mücadelenin başladığı gün hem de bugün de olduğu gibi yarınlarımızın güvencesi gençlerimizi konuşacağız” dedi.
19 Mayıs için önemli etkinlikler planladıklarına değinen Seçer, “Bu etkinlikler pandemi şartlarında kurallara uygun bir şekilde yapılan etkinlikler. Pandemi koşulları olmasaydı belki çok daha güzel etkinliklerin altına imza atacaktık. İnsanları elbette bir araya getirmek istiyoruz. Gençlerimiz, vatandaşlarımız onlar da bu coşkuyu doyasıya yaşamak istiyor. Ama günün koşulları buna müsaade etmiyor” diye konuştu.

“19 Mayıs’ın gururunu yaşıyoruz”
Gençlik Bisiklet Turuna katılan gençlerden Arda Kaplan ise etkinliği gayet iyi bulduğunu belirterek, “19 Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz. Etkinliklerle 19 Mayıs ruhunu gayet iyi yansıtıyorlar ve burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle son zamanlarda Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yarışmalarda da bulundum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisiklet ya da sporun başka branşlarında çok destek veriyor gençlere” dedi.

“Mersinlileri bisikletli yaşama davet edeceğiz”
19 Mayıs için düzenlenen bisiklet turuna Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri de katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Salih Özenir, çok mutlu olduklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bisikletli yaşamı ön plana çıkartıyor. Bayram kutlaması da bunun için bir fırsat oldu. Birlikte güzel bir tur yapacağız şehir içinde. Atatürk, hepimizin izlemesi gereken yolu bize gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi o ışık altında bize güzel bir organizasyon yaptı. Birlikte sporumuzu yapacağız. Çevreci bir şekilde şehrimizin yollarına gezeceğiz ve Mersinlileri bisikletli yaşama davet edeceğiz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ile beraber Caretta Bisiklet Festivalini yapıyoruz. Bu sene inşallah 7'ncisini düzenleyeceğiz. Ulusal bir festival” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin spora ve gençliğe verdiği öneme de değinen Özenir, “Bisiklet yollarımız yapılıyor. Mazgallarımız değişiyor. Spordan önce ben bisiklet yönünden bakıyorum. Bizim için gayet güzel şeyler yapılıyor. Sadece bisiklet değil, birçok branşta mücadele ediyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, teşvik ediyor gençleri. Mersin Büyükşehir Belediyesi gençlerin hem yanında hem de önünde gitmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Spor etkinliklerinin çok etkin olduğu bir şehirdeyiz”
Etkinliğe katıldığı için heyecanlı olduğunu ifade eden Burçin Kudratoğlu, “Pandemi sürecinden sonra burada hep beraber bir bayram kutlaması yapacağız. Atatürk’ümüzün anısına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacağız. Mersin’e yakışır bir şekilde, yollarda bisikletlerimizle bayraklarımızı sallayacağız. Çok mutluyuz şu an. Spor etkinliklerinin çok etkin olduğu bir şehirdeyiz. O yüzden çok şanslıyız” dedi.
Başkan Seçer, son olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen spor faaliyetleri, sahne gösterileri ile geleneksel oyunların sergilenip, stantların kurulduğu alanı ziyaret etti. Başkan Seçer, etkinliklere katılan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın sporcular, Mersin sporuna büyük emek vermiş sporcuları mezarları başında andı
YEREL HABERLER Kadın sporcular, Mersin sporuna büyük emek vermiş ...
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva’dan anlamlı 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva’dan anlamlı ...
Mersin'de sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkol operasyonu
Büyükşehir Belediyesi, gençlere desteğe devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, gençlere desteğe devam ediyor
Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle kutlandı Mersin'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 19 Mayıs sade bir törenle ...
Mezitli’de çöp konteynerleri yerinde boyanıp temizleniyor
YEREL HABERLER Mezitli’de çöp konteynerleri yerinde boyanıp ...
Adliye otoparkındaki kavga kamerada
YEREL HABERLER Adliye otoparkındaki kavga kamerada
Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
YEREL HABERLER Toroslar Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Başkan Özyiğit: “Sonbaharda oraya fidanları elimizle dikeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit: “Sonbaharda oraya fidanları elimizle ...
Erdemli Ayrancı yolunda yeni güzergah çalışmaları sürüyor Tamamlanan 5 kilometrelik kısmın ardından 7 kilometrelik ikinci etapta çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli Ayrancı yolunda yeni güzergah çalışmaları ...
Toroslar'da motosiklet sürüş becerileri etkinliği ve yamaç paraşütü hedef yarışması
YEREL HABERLER Toroslar'da motosiklet sürüş becerileri etkinliği ve ...
Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs’ı konvoy ve gösterilerle kutlayacak
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs’ı konvoy ve gösterilerle ...
Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği ve 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirdiği operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat yönettiği ortaya çıktı Ramazan Bayramının birinci gününden itibaren anbe ve an takip edilen balıkçı teknesine yapılan operasyona, 140 personelin katıldığı belirtildi Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 6'ya çıktı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat ...
Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Mersin’in genç nüfusu Türkiye ortalamasının altında kaldı Mersin nüfusunun yüzde 14,9’unu genç nüfus oluştururken, doğurganlık hızı da 1,76 olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Mersin’in genç nüfusu Türkiye ortalamasının altında ...
Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
YEREL HABERLER Toroslar'da 'gönül bağı' ile gönüller fethedildi
Akdeniz Belediyesinden yeşil alan atağı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden yeşil alan atağı
Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına ...
Afrika’nın gergedanları nükleer bilimi sayesinde koruma altına alınacak Afrika’da yaşayan gergedanların izinsiz avlanmasının önüne geçmek için yenilikçi ve nükleer bilim temelli bir küresel proje geliştirildi
YEREL HABERLER Afrika’nın gergedanları nükleer bilimi sayesinde ...
Vali Su: “Büyük Önder’in başlattığı mücadele ruhu ilham kaynağımız”
YEREL HABERLER Vali Su: “Büyük Önder’in başlattığı mücadele ruhu ...
Mezitli Belediye Meclisinde İsrail’e kınama
YEREL HABERLER Mezitli Belediye Meclisinde İsrail’e kınama
Uyuşturucu kaçakçıları, yakalanmamak için 1,5 ton uyuşturucuyu denize atmış Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği ve 1,5 ton esrar ele geçirdiği operasyona ‘Onur’ adı verildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu kaçakçıları, yakalanmamak için 1,5 ton ...
Mersin’de 19 Mayıs coşkusu başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102’nci yılını festival havasında 5 günlük bir programla kutluyor. İlk gün kutlamalarında spor ve sahne gösterileri ile gençler bayram coşkusu yaşadı
YEREL HABERLER Mersin’de 19 Mayıs coşkusu başladı Mersin Büyükşehir ...
‘1 Ekmek 1 Çorba’ 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşlara dağıttığı bir ekmek 1 çorba hizmeti, havaların ısınmasıyla sona erdi. Hizmet, önümüzdeki kış yeniden başlayacak
YEREL HABERLER ‘1 Ekmek 1 Çorba’ 200 binin üzerinde vatandaşa ...