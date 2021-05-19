19 Mayıs, Bozyazı’da sade bir törenle kutlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle belirlenen kurallar çerçevesinde sade bir törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Doğan Kuz, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Atatürk Anıtı önünde çekilen toplu resim ile tören sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunca hazırlanan ‘Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen törene, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Sahil Güvenlik Bot Komutan Vekili Teğmen Oktay Kuşçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bozyazı Belediyesinin Atatürk posteri, Türk Bayrağı ve balonlarla süslediği tır mahalle ve sokakları dolaşıp çaldığı marşlarla Bozyazılılara bayram coşkusu yaşattı.

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