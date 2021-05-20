Mersin'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda, 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekime yönelik yapılan araştırmada, Gülnar ilçesine bağlı Yenice, Anamur Çeltikçi ile Tarsus'un Ulaş ve Meşelik mahallerinde 4 şahsın, ikametlerinde kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 239 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, şüpheli şahısları da gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.