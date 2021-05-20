Başkan Seçer, gençlerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gençlerin hem eğitim hem de sosyal hayatlarına destek sunmak amacıyla hayata geçirilen Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezinde gençlerle buluştu. Öğrencilerle sohbet ederek eğitimcilerle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Seçer, “Umut ediyorum, gelecek günler gençlerimizin sayesinde bugünlerden çok daha iyi olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği gençlere yönelik çok yönlü hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezini ziyaret etti. Seçer, merkezdeki gençlerle sohbet etti. Gençler, kendilerine kazandırılan merkez için Seçer’e teşekkürlerini iletti. Sohbetin ardından Seçer, pilates ve yoga salonlarının da olduğu çok yönlü Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ve eğitmenler eşliğinde gezerek incelemelerde bulundu.



“Her yaştan gençlerimize hitap ediyor”

İncelemenin ardından merkezin gençler için önemine değinen bir açıklama yapan Başkan Seçer, “Her yaşta gençlerimize hitap ediyor. Okul öncesi hatta okul sonrası, KPSS’ye hazırlanan gençlerimiz dahi buradan yararlanabilirler. Çocuklarımız yararlanabilirler. Burada psikologlarımız, sosyologlarımız, rehberlik öğretmenlerimiz var. Merkezimizden yoga ve pilates konularında da yararlanılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyemizin sayfasından online olarak randevu dahi alabilir öğrencilerimiz. Burada çocuklarımıza psikolojik, biyolojik, sosyal; yani her anlamda onlara yardımcı olmak, katkı sunmak, varsa sorunları çözmek, yol gösterici olmak, belirledikleri yolda karşılarına çıkabilecek engelleri anlatabilmek, kabiliyetli oldukları alanların tespitine yardımcı olmak gibi destekler sunuluyor” dedi.



“Gelecek günler gençlerimizin sayesinde bugünlerden çok daha iyi olacak”

Gençlerin üniversite tercih noktasında Merci Öğrenci Danışma Merkezinden önemli destekler alabileceklerini ifade eden Seçer, “Öğrencilerimiz üniversite sınavına giriyor. Nasıl bir fakülte tercih edecek, hangi mesleği tercih edecek, bunun arayışı içerisinde oluyorlar. Kendi içerisinde olduğu yapı, karakter, bilgi birikimi tercihlerini etkileyebiliyor. Sonuç itibari ile tercihlerinden sonra edinecekleri meslekte başarılı olma ya da olmama aslında bugünlerde başlıyor. Bugünlerde eğer doğru adımlar atılırsa ilerde de çok daha mutlu, başarılı bir hayat sürebiliyorlar. Burada öğrencilerimizle beraber olduk. 19 Mayıs 1919, Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı gün. Bugün de 102 yıl sonra hem Ulu Önder’i andık hem de gençliğimizi konuştuk. Umut ediyorum, gelecek günler gençlerimizin sayesinde bugünlerden çok daha iyi olacak” diye konuştu.

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