Mersin’de 2 yılda 245 milyon 328 bin metreküp atıksu arıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 22 atıksu arıtma tesisinde 1 Nisan 2019’dan bugüne kadar toplam 245 milyon 328 bin metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde işletilen 22 atıksu arıtma tesisi ile çevreye ve aynı zamanda doğadaki canlılara da çok ciddi katkılar sağlayan MESKİ, altyapı çalışmalarında olduğu kadar atıksu altyapısına ve arıtma tesisi yatırımlarına devam ediyor. MESKİ tarafından yapılan atıksu yatırımları ile sadece Mersin’in değil, Akdeniz Bölgesinin de kaderi değişiyor. Akdeniz sahillerinin temizlenmesi ve mavi bayraklı plajların sayısının artması için bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işleten MESKİ, 22 atıksu arıtma tesisinde 1 Nisan 2019’dan bugüne kadar toplam 245 milyon 328 bin 124,30 metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirdi.



MESKİ, Akdeniz sahillerinin temiz kalmasına önemli katkılar sağlıyor

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde 126 milyon 57 bin, Tarsus Atıksu Arıtma Tesisinde 35 milyon 269 bin, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde 33 milyon 23 bin, Kargıpınarı Atıksu Arıtma Tesisinde 1 milyon 418 bin atıksuyu arıtan MESKİ, atıksuları temiz bir şekilde doğaya deşarj etti. MESKİ, turizm bölgelerinden olan Erdemli Atıksu Arıtma Tesisinde 13 milyon 906 bin, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisinde 979 bin 912, Atakent Atıksu Arıtma Tesisinde 4 milyon 847 bin, Narlıkuyu Atıksu Arıtma Tesisinde 736 bin 341, Silifke Atıksu Arıtma Tesisinde ise 7 milyon 189 bin metreküp atıksuyu arıttı.

Mersin’in en batı ucu olan ve Antalya sınırında bulunan Anamur ve Bozyazı Atıksu Arıtma Tesislerinde toplam 18 milyon 663 bin, Karaman sınırına yakın Mut Atıksu Arıtma Tesisinde ise 3 milyon 235 bin metreküp atıksuyu arıtan MESKİ, Akdeniz’in temizliğine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

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