Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, merkezkırsal ayırımı yapmadan, ilçeye bağlı farklı mahallelerde fen işleri ekipleriyle yeni yol açma, kilitli parke taşı ve karo tadilatı ile metruk binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri plan ve program dahilinde, ihtiyaç duyan mahallelerde kilitli parke taşı tadilatının yanı sıra, yeni açılan arazi yollarına baypas serimi gerçekleştiriyor. Ekiplerin, mahalle sakinleri ve muhtarların yoğun şikayetine konu olan, sahiplerince terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmaları da hazırlanan plan çerçevesinde devam ediyor.

Araç ve ekipman yönünden güçlendirilen ekipler; Mahmudiye, Turgut Reis, Şevket Sümer, Yeni Mahalle, Kültür Mahallesinin birçok sokağında ve Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içinde zarar gören kilitli parke taşlarını, kaldırım karolarını ve bordürleri yeniledi. Civanyaylağı ile Iğdır mahallelerinde de iş makineleri yardımıyla açtıkları yeni arazi yollarına baypas serimi gerçekleştiren ekipler; böylelikle yerel üreticilerin ve bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırdı.



Metruk binalar yıkıldı, tonlarca moloz alındı

Aralıksız çalışan ekipler, ayrıca Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi ile Barış Mahallesinde de vatandaşların yoğun şikayetine konu olan metruk binaları da mülk sahiplerinden gelen talepler üzerine ve resmi süreçlerin tamamlanması sonucu yıkımını gerçekleştirdi. Fen işleri ekipleri, yıkım sonrası ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahallelerden çıkarırken, yıkım yapılan araziler de kepçeler yardımıyla temizlenip tesviye edildi.

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