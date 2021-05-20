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Öğr. Gör. Dr. Türkili: “Ev hizmetlerinde çalışan birçok kadın pandemide işsiz kaldı”

İHA

Öğr. Gör. Dr. Türkili: “Ev hizmetlerinde çalışan birçok kadın pandemide işsiz kaldı”

– Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Seda Türkili, geçimini ev içi hizmetlerle sağlayan birçok kadının pandemi nedeniyle işsiz kaldığını, hastalığa yakalanma korkusuna eklenen ekonomik sorunların ruh sağlığı bozulmalarını artırdığını belirtti.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM), MERKAM Söyleşileri çerçevesinde, pandeminin ruh sağlığına etkilerini masaya yatırdı. “Pandeminin Ruh Sağlığına Etkisi: Covid 19 Pandemisinde Kadın Deneyimleri” konulu söyleşi, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilirken, MEÜ Radyosundan da canlı olarak yayınlandı.
Moderatörlüğünü MERKAM Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu’nun üstlendiği etkinlikte, MEÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Seda Türkili, pandemi döneminin kadın ruh sağlığı üzerinde oluşturduğu etkileri katılımcılarla paylaştı.

“Geçimini ev içi hizmetlerle sağlayan birçok kadın pandemi nedeniyle işsiz kaldı”
Dr. Türkili, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin sadece beden değil, ruh sağlığı açısından da oldukça olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamaların kadınlar için fazladan yükümlülükler getirdiğini belirten Türkili, buna bağlı olarak bu dönemde cinsiyetler arası eşitsizliğin derinleştiğini vurguladı. Geçimini ev içi hizmetlerle sağlayan birçok kadının pandemi nedeniyle işsiz kaldığını belirten Türkili, hastalığa yakalanma korkusuna eklenen ekonomik sorunların ruh sağlığı bozulmalarını artırdığını ifade etti.

“Kadına şiddet arttı”
Türkili, ayrıca ev içinde kalma süresinin artmasına bağlı olarak birçok kadının fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını vurguladı. Pandemi sürecinde ruh sağlığının korunması için tavsiyelerde bulunan Türkili, kadına şiddet olaylarını engellemede ve kadınları korumada ‘KADES’ uygulamasının önemine de dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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