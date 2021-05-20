1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SURİYE açıklarında bir gemide ele geçirilen yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, önceki gün Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu trafiğini yönettiği iddia edilen A.K., S.K. ile yabancı uyruklu gemi çalışanları A.M.S.S., Z.M.L., Y.M.N.İ. ve M.A.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, Mersin´e getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan yabancı uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-20 13:49:06



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