19. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması başvuruları başladı

Yenişehir Belediyesi, 19 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen ve Türkiye’nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasının ana destekçisi ve düzenleyicisi oldu. 12 Haziran Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan yarışmaya katılım başvuruları başladı.

Mersin’e yeni sanat mekanları kazandıran merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ressam Ahmet Yeşil’in adını taşıyan ve Yeşil’in de jüri başkanı olarak bizzat yer aldığı geleneksel resim yarışmasının ana destekçisi oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaptığı açıklamada, kent belliği açısından son derece önemli bir kazanım olan ve resim sanatına birçok yeteneğin kazandırılmasına vesile olan Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasının bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Yenişehir Belediyesinin desteğiyle yapılacağını söyledi.



Çocuklar pandemiyi çizecek

Yarışmanın kapsamını genişleten Yenişehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin bir gereği olan sanatın toplumsal yapı üzerinde yaygınlaştırılmasını sağlayarak başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere tüm çocukları bu sürece dahil ediyor. ‘Pandemi’ konusunun işleneceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 10 Haziran Perşembe olarak belirlendi.

12 Haziran Cumartesi günü 11.0012.30 saatleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde pandemi kurallarına uygun olarak açık alanda yapılacak olan yarışmaya, Mersin genelinde 68, 911 ve 1215 yaş grupları başvuruda bulunabilecek. Yarışmada çocukların kullanacağı tüm malzemeler de Yenişehir Belediyesi tarafından temin edilecek.



Başvuru noktaları

Bugüne kadar resim alanında yeteneği olan yüzlerce çocuğun keşfedilmesini ve resim sanatına kazandırılmasını sağlayan Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasına başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Yenişehir Belediyesi Akademi, Yenişehir Belediyesi Yenişehir Halk Masası ve https://yenisehirakademi.com/basvuru.php adresinden başvuru yapabilecek.

Yarışmanın Düzenleme Kurulunda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Yenişehir Belediyesi Galeriler Danışma Kurulu Başkanı Ressam Ahmet Yeşil, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sakuçoğlu, Yenişehir Akademi Koordinatörü Raif Çakmak ve Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Deniz Özen yer alıyor.

Yürütme Kurulunda ise Yenişehir Belediyesi Galeriler Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Yeşil, Yenişehir Belediyesi Galeriler Danışma Kurulu Üyesi Veli Mert, Yenişehir Belediyesi Galeriler Danışma Kurulu Üyesi Aynur Sakuçoğlu, Yenişehir Akademi Koordinatörü Raif Çakmak, Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Yılmaz ve Galeri Koordinatörü Nida Mert görev alacak.

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